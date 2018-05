Moto3 | GP Francia 2018 | risultati e classifica delle qualifiche Pole di Jorge Martin

LIVE Moto3 - GP Francia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Italiani a caccia della pole : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche di Moto3 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a ...

LIVE Moto3 - GP Francia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Italiani a caccia della pole - Martin e Canet gli avversari : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche di Moto3 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018. Sul tracciato di Le Mans sarà grande sfida, come al solito, nella minima cilindrata. Il favorito per la p.1 è lo spagnolo Jorge Martin, molto veloce nel corso dei turni di libere al pari del connazionale Aron Canet. Un confronto Spagna-Italia animato da quanto sapranno fare i nostri Marco Bezzecchi, Enea ...

Moto3 - GP Francia 2018 : prove libere 2. Niccolò Antonelli fulmine a Le Mans - tanta Italia nelle prime posizioni : La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia della Moto3 parla, e non poco, Italiano. Davanti a tutti, infatti, si piazza con pieno merito Niccolò Antonelli (SIC58) che, al termine di un run decisamente positivo, ha piazzato un eccellente 1:42.596, staccando di appena 48 millesimi il sorprendente giapponese Kaito Toba (Honda Asia). Tra la terza e quinta posizione si torna nei nostri confini con Enea Bastianini (Honda Leopard) a ...

Moto3 - GP Francia 2018 : prove libere 1. Jorge Martin inizia bene a Le Mans - ma ha quattro italiani in scia : La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2018 della Moto3 è stata dominata dalle basse temperature e da Jorge Martin (Honda Gresini). Lo spagnolo ha chiuso i primi quaranta minuti del suo venerdì in crescendo, piazzando nel finale un ottimo 1:43.114 a pochi decimi dalla pole position della scorsa stagione. Alle sue spalle il ceco Jakub Kornfeil (KTM Redox) a 165 millesimi, prima di un poker di italiani composto da Andrea ...

LIVE Moto3 - GP Francia 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Bentrovati al venerdì del Gran Premio di Francia 2018 per quanto riguarda la Moto3. Come ogni appuntamento sono in programma i due primi turni di prove libere sul tracciato di Le Mans, che ci permetteranno di iniziare a capire i valori in campo. La categoria più piccola si presenta sullo storico tracciato della Sarthe con il nostro sorprendente Marco Bezzecchi in cima alla classifica mondiale, grazie al secondo posto conquistato a Jerez de la ...

Moto3 - GP Francia 2018 : Marco Bezzecchi vuole confermarsi anche a Le Mans : Il Circus della Moto3 fa rotta verso la Francia, a Le Mans, e la minima cilindrata ha un uomo al comando, che difficilmente si poteva prevedere. Ci riferiamo a Marco Bezzecchi, in vetta alla graduatoria generale, in sella alla KTM del Team Redox PruestelGP. Un inizio d’anno folgorante per il 19enne riminese. La vittoria in Argentina ed i podi ad Austin (Stati Uniti) ed a Jerez de la Frontera (Spagna) certificano la grande costanza del ...