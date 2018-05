Moto2 – Pecco | finalmente! Bagnaia conquista la prima pole | due italiani in prima fila a

sportfair

: Risale Pecco #Bagnaia dello @SkyRacingTeam ? Una caduta non ferma #Schrotter ?? (?? #FP3 #Moto2) ???? @MarcelSchrotter… - SkySportMotoGP : Risale Pecco #Bagnaia dello @SkyRacingTeam ? Una caduta non ferma #Schrotter ?? (?? #FP3 #Moto2) ???? @MarcelSchrotter… - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Superlativa pole di Pecco Bagnaia a Le Mans Girare in 36'1 con una #Moto2 è un gran bel viaggiare davvero https://t.co… - AlessioPiana130 : Superlativa pole di Pecco Bagnaia a Le Mans Girare in 36'1 con una #Moto2 è un gran bel viaggiare davvero -

(Di sabato 19 maggio 2018)inposition al Gp di Francia: speciale miglior tempo per l’italiano dello Sky Racing Team a Le Mans Dopo tanto tempo, è finalmente arrivata: laperin. Il pilota dello Sky Racing Team partirà dallacasella in griglia di partenza al Gp di Francia di domani. Alla 23ª gara è arrivata lainseguita da tanto tempo. Dueina Le Mans, cone Baldassarri separati solo da Vierge. Sesto invece Alex Marquez. Felice e soddisfatto, che al parco chiuso, ai microfoni di Sky, ha commentato così la sua: “bene, sono abbastanza soddisfatto, siamo riusciti a sfruttare al massimo le condizioni di pista da inizio turno. Sono contento, stiamo facendo un bel lavoro, non ci manca niente per la gara di domani, sono abbastanza soddisfatto, riesco ad essere costante“. L'articolo...