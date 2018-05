Moto2 e Moto3 | Le Mans | le qualifiche e la pole in diretta LIVE

GP Spagna Moto3 - ok Antonelli. Moto2 - primo Bagnaia : Niccolò Antonelli guida, al termine delle due sessioni di oggi, le libere del GP di Spagna , quarta prova stagionale del Mondiale Moto3 in programma sul circuito di Jerez de la Frontera. Al pomeriggio ...

Austin Moto3 - bene Dalla Porta. In Moto2 c'è Pasini davanti : Lorenzo Dalla Porta ha segnato il miglior tempo delle terze libere del GP degli usa. Il pilota della Honda del team Leopard in 2'17"499 ha preceduto lo spagnolo Jorge Martin che non ha migliorato il ...

Motomondiale 2018 - Italia formidabile. Che avvio in Moto2 e Moto3. Giovani e veterani - piovono podi e vittorie : Tutti o quasi staranno parlando del “fattaccio”, dell’incidente tra Valentino Rossi e Marc Marquez, nel corso della gara di MotoGP, sul tracciato di Termas de Rio Hondo (Argentina). Tuttavia, la domenica, su due ruote, sudamericana non si è limitata solo a ciò e l’Italia ha modo di sorridere per i risultati ottenuti nelle altre due classi del Motomondiale, in questo secondo round iridato del 2018. Dopo i riscontri ...