Sei persone risultano indagate dalla procura di Taranto per l'incidente mortale di giovedì all', nel quale è morto undi 28 anni, dipendente di una ditta appaltatrice. L'accusa è di omicidio colposo. Tra gli, il datore di lavoro e il direttore dello stabilimento. I sei sono accusati sono accusati di "aver cagionato per negligenza, imperizia e imprudenza, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, ladi Angelo Fuggiano".(Di sabato 19 maggio 2018)