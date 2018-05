Mondiali | Icardi verso l’esclusione dai 23 convocati dell’Argentina

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati dell’Argentina : c’è Mauro Icardi - presenti anche Dybala ed Higuain : Si avviano alla conclusione i vari campionati nazionali nel Vecchio Continente: si inizia a pensare all’appuntamento più importante dell’anno, il Mondiale di Russia 2018. Le varie selezioni stanno iniziando a comunicare le liste dei pre-convocati in vista della sfida iridata: oggi è toccata ad una delle squadre più attese, l’Argentina. Jorge Sampaoli ha annunciato la lista dei 35, che andrà ridotta ovviamente poi a 23: presenti ...

