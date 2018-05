Mondiali | Blatter | “nessun imbroglio nel 1998”

calcioweb.eu

: Mondiali: Blatter, nessun imbroglio '98 - ossobuco20111 : Mondiali: Blatter, nessun imbroglio '98 - calciosocialfra : Mondiali: Blatter, nessun imbroglio '98 - napolimagazine : MONDIALI - Blatter: nessun imbroglio nel '98 -

(Di sabato 19 maggio 2018) “Nessun”: Sepp, all’epoca presidente della Fifa, ridimensiona la denuncia di Michel Platini che ieri nel corso di una trasmissione tv aveva parlato di sorteggio ‘pilotato’ aidi Francia ’98 per evitare che i Bleus e il Brasile non si incontrassero prima dell’ eventuale finale. Interpellato da ‘L’Equipe’, l’ex potentissimo capo del calcio mondiale nega tutto: “Non possiamo parlare di imbrogli – il termine è sbagliato, il problema è il suo vocabolario”, ridimensionadimessosi nel giugno di del 2015 dopo quasi di 17 anni di dominio incontrastato alla Fifa. “E’ stato il comitato organizzatore a stabilire i criteri del sorteggio e in ogni caso per avere la finale da sogno (Francia-Brasile appunto, come in effetti capitò, ndr) devi prima vincere le partite”, ...