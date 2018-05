Mondadori | l’editrice dei Berlusconi in sciopero sulla trattativa per vendere 2 riviste

ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 maggio 2018) Lafa affari con un piccolo editore croato Andelko Aleksic, nella morsa dei debiti con fornitori e fisco. E prepara una sorta di “operazione di dismissione mascherata per liberarsi dei lavoratori – dei settimanali Tu Style e Confidenze -, senza metterci la faccia” come spiega una nota dei giornalisti della casa editrice della famiglia. Per giunta, tutto questo accade dopo tre anni di stati di crisi. Segrate è infatti alle battute finali per la vendita delle duealla European Network, controllata da Aleksic (80%) e dalla Advertising business unit srl presieduta da Gianluca Teodoro. Ma i giornalisti dellahanno “fondati sospetti” sull’acquirente che “ per dimensione ed esperienza non riteniamo assolutamente affidabile”, come prosegue la nota che annuncia due giorni e mezzo di scioperi. Il dubbio è legittimo visto che la European Network non è ...