Molestie su tre bambine | arrestato 50enne vicino a Roma

Roma - Molestie a tre bimbe : arrestato pedofilo : Roma, 19 mag. (AdnKronos) – I Carabinieri della Stazione di Cesano di Roma hanno arrestato un cittadino di nazionalità cingalese, accusato di atti sessuali con minorenni, dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, abitante nella zona frequentata dalle vittime, in diversi episodi, approfittando di alcuni momenti di distrazione dei genitori, ha compiuto molestie sessuali ai danni di tre bambine. In ...

Molestie contro le donne - cosa è successo a Trento all’adunata degli Alpini : Durante la 91esima adunata nazionale degli Alpini, durante la parata militare, alcune donne hanno ricevuto Molestie e insulti sessisti da parte dei partecipanti. L'Associazione "Non una di meno" ha denunciato l'accaduto pubblicando le testimonianze in forma anonima. Ma adesso l'Associazione Nazionale Alpini minaccia querele: "Qualcuno vuole montare uno scandalo e infangare i nostri volontari, sono già pronte denunce e querele".Continua a leggere

Uber - accuse di Molestie da clienti per oltre 100 autisti negli Stati Uniti : Più di 100 autisti di Uber accusati di molestie sessuali o abusi negli ultimi quattro anni. È quanto rivela un'indagine della Cnn, secondo la quale l'app per auto con conducente...

Brizzi indagato per Molestie - ma l’inchiesta potrebbe essere archiviata : Il regista Fausto Brizzi è indagato per violenza sessuale. Lo hanno denunciato tre giovani donne, che hanno raccontato di essere state «costrette a subire le sue avances» o di essere state «molestate»: l’iscrizione nel registro degli indagati è stata formalizzata dalla procura di Roma. Nei prossimi giorni arriverà la decisione finale sul procedimento, ma l’indagine rischia di essere archiviata perché due esposti sono stati presentati dopo la ...

Kevin Spacey - indagato per Molestie a L.A. : ma il caso potrebbe essere rigettato : Kevin Spacey, indagato per molestie a L.A.: ma il caso potrebbe essere rigettato Il Procuratore distrettuale della contea avrebbe esaminato le accuse risalenti al 1992 ma, stando a TMZ, i termini per le accuse sarebbero scaduti Continua a leggere

Molestie - Marisa Laurito all'attacco : "Denunce ridicole trent'anni dopo. Le violenze sono altre" : Le Molestie nel mondo dello spettacolo continuano a dividere, soprattutto in Italia, dove la questione è stata prima denunciata da Asia Argento e successivamente ripresa dalle attrici e dagli attori firmatari del manifesto intitolato ‘Dissenso Comune’.A scagliarsi contro di loro è Marisa Laurito, intervenuta venerdì a La Zanzara: “Trovo terribile tutta questa roba che è uscita dopo trent’anni. Dai, lo trovo ridicolo. Le violenze vere sono ...

Molestie sul set di The Vampire Diaries - Nina Dobrev e le altre attrici diranno la loro? : Lo scandalo Weinstein, il movimento #MeToo e tutto il fango che è stato tirato fuori in queste settimane potrebbe travolgere anche The Vampire Diaries. L'amata serie The CW che si è conclusa ormai quasi due anni fa, rimane uno degli show americani più amati di questi ultimi anni e vederla sporcata da accuse di Molestie ed eventi scandalosi come quelli raccontati da Elisabeth R. Finch, sicuramente farà male ai fan e a tutti coloro che vi hanno ...

OSCAR - IL PRESIDENTE DELL'ACADEMY DENUNCIATO PER Molestie/ Tre segnalazioni per John Bailey : OSCAR, il PRESIDENTE DELL'ACADEMY DENUNCIATO per MOLESTIE: John Bailey, al vertice da agosto, ha ricevuto tre diverse segnalazioni. Si allunga l'ombra del caso Weinstein(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 02:20:00 GMT)