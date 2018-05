MO | amministrazione Trump svelerà piano pace in giugno

Usa : l'amministrazione Trump taglia i fondi a chi studia il clima : La Casa Bianca prosegue nel suo attacco a tutto ciò che è 'scienza del clima': ha già tagliato ripetutamente i finanziamenti alla Nasa sui programmi di scienze della Terra e costretto a rivedere ...

L’amministrazione Trump ha deciso che migliaia di cittadini dell’Honduras dovranno lasciare gli Stati Uniti entro il 2020 : L’amministrazione Trump ha deciso che 57mila cittadini dell’Honduras arrivati negli Stati Uniti con un permesso umanitario temporaneo dovranno lasciare il paese entro il 2020. La maggior parte di loro era arrivata nel 1998, quando l’Honduras era stato duramente colpito dall’uragano Mitch. The post L’amministrazione Trump ha deciso che migliaia di cittadini dell’Honduras dovranno lasciare gli Stati Uniti entro ...

Dazi : l’amministrazione Trump posticipa al 1° giugno la decisione su UE e altri Stati : L’amministrazione Trump ha esteso di 30 giorni, fino al 1° giugno, le trattative sui Dazi per l’alluminio e l’acciaio con Unione Europea, Canada e Messico: lo ha reso noto la Casa Bianca, sottolineando che le negoziazioni resteranno focalizzate sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. L'articolo Dazi: l’amministrazione Trump posticipa al 1° giugno la decisione su UE e altri Stati sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Colle doppia la Casa Bianca - i dipendenti sono 765 e tutti guadagnano più dei colleghi dell'amministrazione Trump : Altro che ridurre i costi. L'amministrazione della Presidenza della Repubblica ha pubblicato i dati del bilancio 2018 e quelli del prossimo biennio, confermando la spesa di 224 milioni, metà dei quali ...

Usa - l’amministrazione Trump perde un altro pezzo : si dimette Tom Bossert - consigliere per la sicurezza interna : È la volta di Tom Bossert, consigliere per la sicurezza interna. Uno dei più stretti collaborati di Donald Trump lascia la Casa Bianca, per motivi che ancora non sono noti, come sottolinea la Cnn. Lo ha annunciato la portavoce Sarah Sanders, aggiungendo che il presidente Usa “è grato per l’impegno di Tom per la sicurezza del nostro grande Paese”. Le dimissioni di Bossert arrivano il giorno dopo l’insediamento come consigliere alla ...

Usa - con Bolton alla Sicurezza l’amministrazione Trump diventa una brutta copia di quella Bush : di Roberto Iannuzzi* L’ingresso del “falco” John Bolton nell’amministrazione Trump completa lo stravolgimento degli indirizzi di politica estera indicati dal presidente americano nel suo discorso di insediamento alla Casa bianca. La sua nomina a consigliere per la Sicurezza nazionale al posto del generale H.R. McMaster, tuttavia, non è solo il risultato delle mutate predilezioni di Donald Trump e di una presidenza caotica che continua ad ...

Usa - il presidente Donald Trump : “Nuovo cambio nell’amministrazione” : Usa, il presidente Donald Trump: “Nuovo cambio nell’amministrazione” E’ il secondo ministro che sostituisce: in entrambi i casi emerse polemiche di natura etica sulle spese per alcuni viaggi fatti Continua a leggere

Usa - Donald Trump annuncia un nuovo cambio nell'amministrazione : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia via Twitter una nuova sostituzione nella sua amministrazione: "Sono lieto di annunciare che intendo nominare l'ammiraglio Ronny L. Jackson, quale nuovo segretario per i reduci", si legge nel tweet, per rimpiazzare David Shulkin fino a ora alla guida del dicastero, la cui sostituzione era però da tempo data come possibile dal susseguirsi di indiscrezioni.

L’amministrazione Trump : Europa esclusa per ora dai dazi su acciaio e alluminio : Lo ha annunciato oggi il rappresentante americano Robert Lighthizer, almeno nella fase iniziale la Ue resterà fuori insieme a molti altri partner storici degli Usa

L’amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni alla Russia per l’ingerenza alle elezioni del 2016 : L’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump ha annunciato che imporrà delle nuove sanzioni alla Russia in relazione all’ingerenza subita nelle elezioni presidenziali del 2016 da parte di agenti russi. Inizialmente Trump si era dimostrato molto riluttante ad approvare sanzioni del The post L’amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni alla Russia per l’ingerenza alle elezioni del 2016 appeared first on ...