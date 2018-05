MIRACOLO A SANT' ANNA Su Rai Movie il film di Spike Lee oggi | 19 maggio 2018

11 maggio 1850 MIRACOLO a Rimini - la Madonna di Santa Chiara muove gli occhi : Fecero la loro deposizione Cardinali, Vescovi, uomini illustri per scienza e comuni fedeli: tutti concordemente asserirono la realtà del prodigio . La Madonna della Misericordia fu aggiunta ai Santi ...

Albero caduto : i passanti gridano al MIRACOLO per tragedia sfiorata : Roma: nessun ferito nel crollo dell’Albero alto 20 metri Roma – Sono quasi tutti uguali i commenti di chi passa per via Volturno: “E’ un miracolo quello che è successo qui”, “Poteva finire in tragedia”. Nessun ferito, per fortuna, nel crollo del cedro del Libano alto circa 20 metri in piazza delle Finanze, davanti al Ministero. Appare chiaro che le conseguenze potevano essere ben peggiori. Il grosso ...

Il MIRACOLO - Guido Caprino a Blogo : "La tv è più interessante del cinema" (VIDEO) : Debutta stasera su alle 21.15 su Sky Atlantic la prima serie tv firmata da Niccolò Ammaniti (regia e sceneggiatura). Si intitola Il miracolo ed è una produzione originale Sky (prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Wildside, in co-produzione con Arte France e Kwaï), già premiata in Francia. Protagonista Guido Caprino, l'attore già visto in altre serie della pay tv come In Treatment, 1992 e 1993. Il fatto che negli ultimi anni la sua ...

Pompei - il rosario della Madonna oscilla dall'alto del Santuario : «Un MIRACOLO» : Pompei. Si sgancia la coroncina che tiene in mano la statua della Madonna, che capeggia dal Santuario di Pompei, è oscilla nel vuoto. L'evento ha richiamato centinaia di fedeli...

POMPEI - ROSARIO DELLA MADONNA OSCILLA : MIRACOLO PER I FEDELI/ Video - la storia del santuario : POMPEI, ROSARIO DELLA MADONNA OSCILLA: MIRACOLO per i FEDELI Video, la storia del santuario dedicato alla Beata Vergine, sito nel paesino in provincia di Napoli(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Pompei - Dondola la corona della statua della Madonna al Santuario - i fedeli gridano al MIRACOLO : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Raid alla sala giochi, baby-boss finisce a processo Gragnano - Picchia la moglie incinta: la gravidanza è salva, lui in carcere Piano di Sorrento - ...