Milano | rider perde gamba sotto al tram | ' Colpa delle buche in strada'

Milano : Just Eat - disponibili per verifiche su rider anche se non dipendente : Milano, 18 ,ag. (AdnKronos) – “Siamo sconvolti e profondamente dispiaciuti dalla notizia dell’incidente avvenuto ieri a Milano al fattorino di un ristorante partner della nostra piattaforma per le consegne a domicilio”. Lo scrive in una nota Just Eat, la società di spedizione pasti per cui stava lavorando il rider rimasto gravemente ferito ieri sera in seguito a un incidente avvenuto a Milano.“Non ci sono parole per ...