Milano | mamma picchia maestra davanti agli alunni Shock in una scuola elementare di

Festa della mamma 2018/ Frasi auguri - immagini e idee regalo : i “bouquet dell’orto” sbarcano a Milano : Festa della mamma 2018, le migliori Frasi d'auguri e le idee regalo imperdibili per fare contente tutte le madri. Stanchi del classico bouquet floreale? Arriva quello dell'orto.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 17:48:00 GMT)

Allerta meteo a Milano : maltempo per la giornata della Festa della Mamma - monitorati fiumi : Allerta meteo a Milano dalla mezzanotte di oggi, sabato 12 maggio, sino alla notte di lunedì 14 maggio, per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Avviato, sempre a partire dalla mezzanotte di oggi, il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi ...

Milano - la mamma dei falchetti pellegrini nati sul Pirellone è tornata : Milano, la mamma dei falchetti pellegrini nati sul Pirellone è tornata Il volatile era scomparso da qualche giorno dall’occhio delle webcam sull’ex Palazzo della Regione Lombardia. Al dramma era seguita una vasta mobilitazione su Facebook Continua a leggere

'Varicella party' : bufera a Milano per il post di una mamma no vax : Il post è corredato di faccina sorridente e palloncino rosso. Allegro e lezioso, su sfondo rosa, come si addice a una festa tra bambini. Forse è una provocazione, forse un vero invito. 'Domani ...

Vaccini - "varicella party a Milano" : bufera sul post della mamma no vax. L'assessore : "Irresponsabile" : Il movimento Siamo del medico radiato Dario Miedico prende le parti della donna: "Stava solo facendo ironia". La condanna del virologo Burioni: "Difendiamo i...

Milano : bimbo di 8 anni chiama la polizia e salva la mamma dalle percosse del marito : A Rho, nell' hinterland di Milano , un bambino di 8 anni salva la mamma dalle percosse chiamando il 112. Il piccolo ha effettuato la chiamata e lasciato la cornetta del telefono alzata: in questo modo ...

Milano - Arianna mamma poliziotta entra nel Reparto mobile : «Niente social - amo l'azione» : Arianna Amadori, 43 anni e due figli, veneto-romagnola, fino a ieri artificiere e da oggi una delle prime dieci donne della polizia , e della storia d'Italia, impiegate nel Reparto mobile, ama l'...

SOPRAVVIVE A 50 ARRESTI CARDIACI IN SEI GIORNI/ Milano - mamma salva con intervento record mai eseguito prima : Un caso gravissimo, una alterazione di cellule impazzite nel cuore causavano ARRESTI CARDIACI ogni 15 minuti in una donna napoletana, salvata con un intervento mai eseguito prima(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:04:00 GMT)

Ikea : per Tribunale Milano non discriminatorio licenziamento mamma : Milano, 3 apr. (AdnKronos) – Il Tribunale di Milano ha giudicato “non discriminatorio” il licenziamento di Marica Ricutti, la mamma che ha fatto ricorso e chiesto il reintegro e il risarcimento del danno per essere stata licenziata dal colosso svedese per non avere rispettato i turni di lavoro. Il giudice di Milano ha valutato “gravi” i comportamenti della lavoratrice, al punto tale da “ledere il rapporto di ...

Bonus mamma - per la Corte d’Appello di Milano spetta a tutte le donne straniere : La Corte d’Appello di Milano ha emesso oggi una sentenza che dà ragione alle mamme straniere: ha respinto il ricorso dell’Inps contro l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva appunto ordinato all’Istituto di riconoscere il Bonus di 800 euro alle neo-mamme prive di permesso di soggiorno lungo.Continua a leggere