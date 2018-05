Milano | incendio in appartamento | morta anziana

Incendio in appartamento a Milano - donna morta carbonizzata : Incendio in appartamento a Milano, donna morta carbonizzata Una sigaretta lasciata accesa potrebbe essere la causa scatenante delle fiamme divampate nella notte. La vittima è una ultraottantenne ed è stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco Parole chiave: ...

Incendio in appartamento a Milano - donna morta carbonizzata - : Una sigaretta lasciata accesa potrebbe essere la causa scatenante delle fiamme divampate nella notte. La vittima è una ultraottantenne ed è stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco

Milano - incendio in un appartamento : morta una donna. «Il rogo partito da una sigaretta accesa» : Un incendio divampato in un appartamento ieri sera ha causato la morte di una donna a Milano, in zona Naviglio Grande. La vittima è un'anziana e il rogo si sarebbe originato, poco...

Milano. Incendio in via Rossi 10 morta donna di 81 anni : E’ morta carbonizzata una donna di 81 anni. La pensionata è deceduta nel suo appartamento in via Rossi 10, a

Incendio in due McDonald’s : uno a Milano l’altro a Sedriano : Sono divampati in due McDonald’s nel Milanese due incendi. Il primo nel capoluogo, il secondo a Sedriano. L’Incendio di Milano

Milano. Incendio - distrutti 3 tir : Milano. Incendio, distrutti 3 tir – Un Incendio è divampato stamani all’interno di una ditta a Pregnana Milanese (Milano) e tre Tir (tutti assicurati) sono stati completamente distrutti. Il rogo è scoppiato attorno alle 5 nell’area parcheggio della ditta di autotrasporti “Ventrice società cooperativa Trasporti Italia”. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Due ...

Milano. Incendio in una casa - grave una donna : Milano. Incendio in una casa, grave una donna – Un Incendio si è verificato, la scorsa notte, in un appartamento a Milano. Un donna di circa 40 anni è rimasta gravemente ustionata ed è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico. I vigili del fuoco sono intervenuti nella palazzina, in via Giordano Bruno, alle 23.45, con cinque automezzi, e hanno tratto in salvo gli inquilini. Due altre persone sono state trasportate per accertamenti ...

Milano : Vigili Fuoco - domato incendio San Donato : Milano, 7 apr. (AdnKronos) – “domato l’incendio a San Donato Milanese”. Lo annuncia la Direzione centrale dei Vigili del Fuoco su twitter, precisando che “sono in corso le ultime operazioni per il completo spegnimento” delle fiamme divampate ieri sera verso le 21 nella ditta Rykem. “Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si stringe alla famiglia di Pinuccio La Vigna – si legge nel tweet – ...

Milano - incendio a San Donato : muore vigile del fuoco : Un vigile del fuoco è morto nella notte, nel corso di uno spegnimento di un incendio a San Donato Milanese, nell’hinterland di Milano. Nella serata di ieri un rogo è divampato presso la ditta Rykem, specializzata in vendita di detersivi e prodotti professionali per la pulizia. Nel corso delle operazioni di spegnimento, alle 22 circa, il tetto della struttura è crollato e uno dei vigili del fuoco intervenuti è rimasto schiacciato, decedendo ...