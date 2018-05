Milano In piazza Duomo il 16 giugno Radio Italia live – Il concerto

RadioItaliaLive torna in Piazza Duomo a Milano il 16 giugno. Ecco il cast completo : RILIVE 2018 Radio Italia torna per la settima volta in Piazza Duomo a Milano con Radio Italia Live – Il Concerto. 21 grandi interpreti e autori della musica italiana si esibiranno accompagnati dall’“Orchestra Filarmonica Italiana” diretta dal Maestro Bruno Santori. L’evento si terrà sabato 16 Giugno 2018, a partire dalle ore 19:10 e sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che, da sei anni, accolgono i protagonisti sul ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda allo spread (17 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà anche all'andamento dello spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 03:42:00 GMT)

Governo : Piazza Affari maglia nera - spread sale e sfonda quota 140. Milano -2 - 2% : I timori per la situazione politica in Italia e per un possibile Governo Lega-M5s fiaccano le Borse europee. Piazza Affari scivola ancora e perde il 2,23% mentre si sta stringendo sulla formazione del nuovo esecutivo. Il ...

Milano. Arrestato spacciatore in piazzale Lugano : in casa shaboo per 100 mila euro : L’Unità Contrasto stupefacenti della Polizia locale di milano, coordinata dal Comandante Marco Ciacci, ha Arrestato in piazzale Lugano un cittadino

Milano - panettieri in piazza Duomo per beneficenza. FOTO : Milano, panettieri in piazza Duomo per beneficenza. FOTO L'iniziativa si chiama "Pane in piazza" e, dal 7 al 13 maggio, consentirà di finanziare alcune missioni dei Frati Cappuccini, in particolare in Etiopia. Per l’occasione 80 panificatori, tra i migliori e più premiati d'Italia, lavoreranno gratuitamente. LA ...

Il primo Starbucks in Italia aprirà a settembre - in piazza Cordusio a Milano : Howard Schultz, presidente esecutivo della catena di caffetterie Starbucks, ha detto che il locale attualmente in fase di allestimento in piazza Cordusio a Milano aprirà a settembre. Schultz lo ha annunciato mentre era ospite di Seeds&Chips, l’evento sul cibo organizzato The post Il primo Starbucks in Italia aprirà a settembre, in piazza Cordusio a Milano appeared first on Il Post.