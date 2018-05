Milano Domenica festa del quartiere Vigentino per l’arrivo della primavera

Milano : M5S - domani e domenica gazebo per spiegare contratto : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - A Milano il M5S sarà nelle piazze tra domani e domenica per spiegare il contratto di governo stilato con la Lega. "Sabato e domenica - spiega una nota - saranno organizzati gazebo in diverse zone della città, dove portavoce comunali, regionali, nazionali ed europei risp

Milano : M5S - domani e domenica gazebo per spiegare contratto : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – A Milano il M5S sarà nelle piazze tra domani e domenica per spiegare il contratto di governo stilato con la Lega. “Sabato e domenica – spiega una nota – saranno organizzati gazebo in diverse zone della città, dove portavoce comunali, regionali, nazionali ed europei risponderanno a domande e chiariranno dubbi dei cittadini sul programma del cambiamento per il Paese”. domani pomeriggio ...

Sabato e domenica KID PASS DAYS 2018 trasforma il centro di Milano in una grande piattaforma di home gaming : ...30 " indagini in museo, visita gioco; 13 maggio " ore 11:30 " mamma mia, gioco di ruolo alla scoperta delle abitudini più amorevoli della mamma nel mondo animale; GAM Galleria d'Arte Moderna " 13 ...

Milano Graphic art. Oltre 50 appuntamenti tra sabato 12 e domenica 13 maggio : Nell’ambito del palinsesto culturale Novecento italiano, il Comune di Milano – Cultura e la Soprintendenza del Castello Sforzesco, in collaborazione

Milano : 29.723 visitatori in occasione di 'Domenica al Museo' : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - Sono stati 29.723 i visitatori dei Musei civici di Milano in occasione della 'Domenica al Museo', l’iniziativa realizzata dal Comune con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che si è svolta ieri, 6 maggio. Primo per numero di visitatori il Cast

Milano. Domenica 6 incontri musicali lungo la via della seta : Domenica 6 maggio a Milano, alle ore 11, apre “Sentieri d’oriente”, la nuova stagione di Palazzo Marino in musica, e

Milano : mostre aperte per il 25 Aprile e il 1° Maggio - domenica 6 ingresso gratis : mostre aperte dal 25 Aprile al 1° Maggio, per consentire ai milanesi rimasti in città e ai turisti una visita alle molte e diverse proposte espositive allestite nelle sedi espositive del Comune di Milano. Palazzo Reale (“Durer e il Rinascimento europeo”, “Italiana. Storia della moda dal 1971 al 2001” e “Impressionisti e Avanguardie dal Philadelphia Museum of Modern Art”) e il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea (“Teresa Margolles”) sono aperti ...

ELFO UMANO A DOMENICA LIVE - CHI È LUIS PADRON / Video : viaggio verso Venezia dopo la giornata passata a Milano : LUIS PADRON, chi è l'uomo ELFO a DOMENICA LIVE: Video. Orecchie a punta e interventi shock, da Barbara d’Urso arriva il re del Fantasy: “Mi ispiro anche a vampiri e alieni. Ora sono felice”(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 21:38:00 GMT)

La domenica della maratona : Roma sfida Milano - Parigi e Rotterdam : Roma invece come sempre ha incentrato il suo successo su un tracciato unico, fatto di storia e opere artistiche invidiate da tutto il mondo.

Milano : da domenica torna orario notturno BikeMi : Milano, 30 mar. (AdnKronos) - Arriva la primavera e si allunga l'orario del BikeMi, il servizio di bike sharing di Milano. Da domenica, sarà riattivato l'orario notturno delle biciclette condivise a stallo fisso gestite da Clear Channel. Tutte le stazioni presenti in città saranno aperte fino alle 2

JAZZ - Domenica 8 aprile al Teatro Fontana di Milano l'assemblea nazionale di MIDJ - Musicisti Italiani di Jaz : Severino Salvemini, 'La ricaduta economica e sociale di un festival JAZZ sul territorio' / docente Università Bocconi di Milano, esperto in economia della cultura 16:30-18:00 - Interventi dall'...

Pallavolo - Domenica 25 marzo le finali territoriali Under 14 di Milano Monza Lecco : Di seguito il programma completo: finali territoriali Palazzetto dello Sport - via XXV Aprile - Segrate , MI, ore 9.30 - Finale per il terzo posto maschile: GS Agliatese-Diavoli Rosa Black a seguire -...