Milano | auto polizia locale danneggiata da vandali

Milano - EVASO DALL’OSPEDALE : CACCIA ALL’UOMO IN TUTTA ITALIA/ Detenuto a Opera - si era autoproclamato “imam” : MILANO, EVASO Detenuto a rischio radicalizzazione dal carcere di Opera. Ultime notizie, CACCIA all'uomo fuggito. Il malvivente ha approfittato di un momento di distrazione(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:05:00 GMT)

Milano : demoliscono auto rubate - sette arresti : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - In sette avevano dato vita a un gruppo specializzato nello smontaggio di auto rubate, che venivano smembrate in tempi rapidissimi. E per questo sono stati arrestati dalla polizia.Si tratta di tre italiani di 41, 36 e 33 anni, due egiziani di 32 e 33 anni, un marocchino

Milano - auto non dà precedenza al tram - poi lo schianto : automobilista ferito - servizio sospeso : schianto questa mattina a Milano in viale Zara, intorno alle 11, dove un'auto si è scontrata contro un tram. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118. L'automobilista è rimasto ferito ...

Milano - Fontana : «Autonomia - un passo avanti sulla rotta di Maroni» : «L'intesa sottoscritta da Maroni era un inizio, anche lui aveva detto che le materie sarebbero dovute essere più numerose. Tendenzialmente vorremmo portarle a casa tutte e 23, questa è la nostra ...

Milano - incidente stradale fra auto e tram in viale Zara : Scontro tra un'auto e un tram in viale Zara all'altezza di via Ala, in zona Istria, attorno alle undici di questa mattina. Sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia ...

Milano - incidente in autostrada A4 : carro attrezzi tampona tir/ Ultime notizie : un morto a Rho - traffico tilt : incidente in autostrada A4 tra Rho e Milano: carro attrezzi tampona un tir, morto l'autista del primo mezzo. Ultime notizie: traffico impazzito nell'ora di punta del pomeriggio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:10:00 GMT)

Milano - muore passante travolto da un autobus : Non ce l'ha fatta il passante travolto questa mattina da un autobus a Milano . È morto in ospedale l'anziano, di 82 anni, investito da un autobus all'angolo tra via Pepere e via Giussani, nella ...

Milano - investita da un'auto in via Chiesa Rossa/ Ultime notizie : morta donna - stava attraversando col cane : Milano, investita da un'auto in via Chiesa Rossa: morta donna, stava passeggiando col cane, che è deceduto sul colpo. Le Ultime notizie sull'incidente: le prime ricostruzioni(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:49:00 GMT)

Furti d'auto : Roma al primo posto - superate Napoli e Milano : Consultando l'ultimo dossier della Polizia Stradale, presentato al vertice Euvid che ha radunato 27 forze di polizia europee, è possibile constatare come la geografia e le modalità...

Roma è la nuova capitale dei furti d’auto : superate Napoli e Milano : Roma è la nuova capitale dei furti d’auto: superate Napoli e Milano In Italia il reato è in calo, ma aumentano le macchine rubate nella Città Eterna. Il nuovo ladro 2.0 è un hacker che inganna la centralina Continua a leggere

Roma capitale dei furti d'auto Superate Napoli e Milano : Non rompono più vetri, non forzano le serrature e giocano sul tempo: meno di 15 secondi per un colpo. Sono i nuovi ladri d'auto 2.0: veri hacker che grazie a sofisticati congegni elettronici riescono ...

Roma capitale dei furti d’auto Superate Napoli e Milano : Roma capitale dei furti d’auto Superate Napoli e Milano In Italia il reato è in calo, ma aumentano le macchine rubate nella Città Eterna. Il nuovo ladro 2.0 è un hacker che inganna la centralina Continua a leggere

Milano - centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto - cinque denunciati : Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto, cinque denunciati Milano, centinaia al corteo degli anarchici contro le multinazionali | Bastoni in auto, cinque denunciati Continua a leggere

Milano - tra le auto spunta un cervo : Si stava aggirando fra via Cefalù e via Gallarate, a Milano, nella zona del Cimitero Maggiore. Un cervo di circa 90 chilogrammi è stato avvistato dai residenti della zona, mentre si muoveva fra le ...