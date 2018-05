Milano | a scuola madre dà schiaffi e calci alla maestra del figlio

A Milano la scuola è entrata nel futuro : con la realtà virtuale la lezione è dal vivo : Basta indossare un visore e ci si trova catapultati in un mondo che, fino a ieri, si poteva solo immaginare sfogliando le pagine dei sussidiari. Gli ambienti di Vr sono realizzati sia a partire da ...

Studente minaccia prof dopo sospensione : "A scuola sei protetto - fuori no"/ Milano : insegnante lo denuncia : Studente minaccia prof dopo sospensione, lui lo denuncia. E' accaduto in una scuola di Cusano Milanino: il 19enne sospeso per 15 giorni dalle attività.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:30:00 GMT)

Convegno a Milano. Il futuro della terza fascia. Scuola viva VS cattiva sQuola : L'altraScuola ORGANIZZA Convegno – 21 maggio 2018 dalle 08:30 alle 14:00, presso l'IC.

Scuola - richiesta documentazione pensionandi 2018/ Inps - a Milano tempi ristretti per verifica requisiti : Scuola, richiesta documentazione pensionandi 2018: negli istituti scolastici di Milano e provincia l'Inps richiede tempi troppo brevi per la verifica dei requisiti.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:17:00 GMT)

Milano. Opera permanente di Claudia Losi sulla scuola di via Savona : È stata inaugurata nell’ambito del Fuorisalone “Dove sei? Dove abiti?”, l’Opera di Claudia Losi creata con e per i bambini

Tim : fa tappa a Milano il progetto di Alternanza Scuola Lavoro : Milano, 16 apr. (AdnKronos) – Fa tappa a Milano il progetto Alternanza Scuola-Lavoro di Tim. Per cinque giorni l’azienda apre le porte della Tim Academy di via Magolfa agli studenti del quarto anno dell’Itis Torricelli, dell’Itis Cannizzaro, del Liceo Carducci e del Liceo Classico Beccaria che saranno protagonisti di sessioni formative sulle nuove competenze digitali. Per Tim l’iniziativa ha il duplice obiettivo di ...

Milano - vermi nella marmellata a scuola/ Codacons - esposto in Procura : “Non è un caso isolato” : Milano, vermi nella marmellata a scuola. Codacons, esposto in Procura: “Non è un caso isolato”. Le ultime notizie dopo l'ammissione di Milano Ristorazione in un comunicato(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:26:00 GMT)

Milano - vermi nei pasti dei bambini a scuola : le foto : vermi nei pasti dei bimbi. Milano batte Treviglio 2-1. Inizia così il post dell'associazione 'Pranzo da casa' che denuncia su Facebook nuovi casi di cibi avariati nelle mense scolastiche milanesi. ...

Vermi a scuola nei pasti dei bambini nelle scuole di Treviglio e Milano : Le segnalazioni delle associazioni di genitori e il silenzio della società che si occupa del servizio. Milano Ristorazione: «Inviati gli insetti trovati all’interno delle confezioni al laboratorio di entomologia che li ha identificati e ha già segnalato la non conformità al fornitore» »

Milano - in fondo non c’è nulla di male se dei ragazzi disabili faticano per andare a scuola : È di ieri la notizia che in una scuola di Milano alcuni ragazzi disabili siano rimasti chiusi in classe con l’ascensore rotto: la riporta il Corriere della Sera in un articolo di Elisabetta Andreis. A chi può interessare il fatto che – tutti i giorni – a Milano, la metropoli più europea d’Italia, molti ragazzi disabili siano costretti a estenuanti e umilianti condizioni per frequentare la scuola? Nel nostro Paese ...

Da Torino all'Aeroporto di Milano Bergamo per l'Alternanza Scuola Lavoro : all'Aeroporto di Milano Bergamo prosegue il programma Alternanza Scuola Lavoro che vede c oinvolti studenti delle scuole superiori bergamasche, ma anche provenienti da fuori territorio . Nella ...

Milano - crolla controsoffitto scuola : 4 bimbi feriti : Milano, 28 mar. (AdnKronos) - Quattro bambini sono rimasti leggermente feriti in seguito al crollo di parte del controsoffitto, pannelli in fibra leggera, in una scuola in via Stoppani a Milano. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica del 118, oltre a vigili del fuoco e polizia loca

Milano : cedimento soffitto scuola - Comune dispone indagini su tutto edificio : Milano, 28 mar. (AdnKronos) – Il Comune di Milano ha “disposto indagini termografiche” su tutto l’edificio scolastico di via Stoppani, dopo il cedimento di una parte del controsoffitto – si tratta di quattro pannelli in fibra leggera – che ha colpito quattro bambini, senza ferendoli. Verificare eventuali altri punti di criticità e capire le cause sarà l’obiettivo dell’intervento degli uffici ...