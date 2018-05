Milan | Gattuso fa chiarezza sul mercato

Milan - Gattuso : 'Domani vincere cambia la vita. Non cambio modulo' : ... Alessandro Nesta e Pippo Inzaghi , allenatori rispettivamente di Perugia e Venezia che si sfideranno nei play-off di Serie B: 'Ci sentiamo spesso su Whatsapp abbiamo la chat dei campioni del mondo. ...

Milan - Gattuso : "Se domani vinciamo faccio 30km a piedi. E Suso non se ne andrà" : "All'andata fu una partita di grandissima sofferenza, abbiamo giocato con il coltello fra i denti. Eravamo stanchi, ma eravamo un Milan diverso". Così Gennaro Gattuso alla vigilia dell'ultimo turno di ...

Caso Donnarumma-Milan? Gattuso alza i toni in conferenza stampa : Donnarumma-Milan, un sodalizio incerto in vista della prossima stagione a causa delle condizioni finanziarie del club rossonero “E’ da un anno che si parla tutti i giorni di lui, ci ha messo del suo ma bisogna lasciarlo tranquillo. E’ un patrimonio della società, uno dei più forti portieri al mondo. Decideranno lui e la società cosa fare, devo ringraziarlo perché si sta impegnando”. L’allenatore del Milan Rino ...

Milan - Gattuso nei guai in vista del match con la Fiorentina : l’allenatore rossonero perde uno dei suoi big : Al termine dell’allenamento di ieri, Suso ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà a star fermo per due settimane Brutte notizie per Gennaro Gattuso in vista del match con la Fiorentina, l’allenatore rossonero non potrà contare su Suso a causa di un infortunio accusato nella giornata di ieri. Suso – Ph Lapresse L’esterno offensivo, inserito nella lista dei 35 pre-convocati della Spagna per il Mondiale in ...

Milan - Suso out 2 settimane : Gattuso in emergenza contro la Fiorentina : La qualificazione in Europa League è al sicuro, l'ottavo posto dista quattro punti e c'è una sola partita ancora da giocare. Ma il Milan vuole difendere il sesto posto dall'attacco dell'Atalanta per ...

Il Milan : Gattuso chiede l'aiuto di San Siro - Calcio : RACCONTI ROSSONERI 'Il nuovo mondo di Conti , una vita in...palestra e il ritorno al pallone', è il titolo di pagina 11 de La Gazzetta dello Sport con il relativo sommario: 'Andrea lavora già con la ...

Milan - Romagnoli : 'Europa League? Puntavamo alla Champions. Gattuso...' : È un uomo schietto e sincero, conosce bene il mondo Milan e questo è stato importante' SUL Milan - 'Abbiamo tanti margini di miglioramento, siamo un gruppo giovane. Speriamo di continuare a crescere ...

Milan : Gattuso ha fatto il miracolo - ma puntare al settimo posto è follia : Chiaro che l'auspicabile sesto posto non può che rappresentare un punto di partenza per tornare ai livelli gloriosi di uno dei club più prestigiosi al mondo. Il giudizio finale sulla stagione lo ...

Milan : Gattuso - rammarico ma qui era dura : "Non diamo le colpe sempre a Donnarumma, c'era il campo bagnato, non mi sembra abbia sbagliato, ha subito un colpo di testa da un metro - ha dichiarato il tecnico a Premium Sport -. Deve stare ...

Milan - Gattuso : 'Lasciamo tranquillo Donnarumma' : 'Non diamo le colpe sempre a Donnarumma, c'era il campo bagnato, non mi sembra abbia sbagliato, ha subito un colpo di testa da un metro - ha dichiarato il tecnico a Premium Sport -. Deve stare ...

Milan - Gattuso : 'Il 6º posto è fondamentale. Kalinic? A fine stagione faremo delle valutazioni' : Sesto posto aritmetico sfumato allo scadere: il Milan mastica si aggiudica l'Europa, ma a Bergamo mastica amaro e rimanda la qualificazione diretta in Europa League all'ultima giornata. Finisce 1-1 la ...