Migranti | hotspot a Palermo | 22 maggio incontro pubblico a Palazzo delle Aquile

Migranti : Varrica (M5S) - hotspot a Palermo è cosa diversa da Cie regionale : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Sono due cose diverse. Una cosa è un centro a livello regionale, che per altro non deve essere una struttura in cui i Migranti rimangono per anni, un'altra è un hotspot allo Zen". Così il deputato del M5S Adriano Varrica, a Palermo, ha risposto alle domande dei giorna

Migranti : Varrica (M5S) - hotspot a Palermo è cosa diversa da Cie regionale : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Sono due cose diverse. Una cosa è un centro a livello regionale, che per altro non deve essere una struttura in cui i Migranti rimangono per anni, un’altra è un hotspot allo Zen”. Così il deputato del M5S Adriano Varrica, a Palermo, ha risposto alle domande dei giornalisti su come conciliare l’opposizione dei consiglieri pentastellati al Comune di Palermo sulla creazione di un hotspot ...

Migranti : Varrica (M5S) - hotspot a Palermo è cosa diversa da Cie regionale : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Sono due cose diverse. Una cosa è un centro a livello regionale, che per altro non deve essere una struttura in cui i Migranti rimangono per anni, un’altra è un hotspot allo Zen”. Così il deputato del M5S Adriano Varrica, a Palermo, ha risposto alle domande dei giornalisti su come conciliare l’opposizione dei consiglieri pentastellati al Comune di Palermo sulla creazione di un hotspot ...

Migranti : hotspot a Palermo - Orlando chiede convocazione Consiglio comunale : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha chiesto al presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando di prevedere "quanto prima" la discussione sul parere richiesto dalla Regione per la realizzazione in città di un hotspot per Migranti. Il primo cittadino ha assicur

Migranti : Orlando - a Palermo non si farà nessun hotspot : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - "A Palermo hotspot non se ne fanno. La questione è semplicissima. E quando il governo verrà a chiedere il parere del Consiglio comunale è evidente che la posizione di chi condivide questa esperienza di governo non potrà che essere contraria". Lo ha detto il sindaco di P

Migranti - chiuso l’hotspot di Lampedusa sono stati trasferiti nei Cpr : “Un regime di trattenimento - violati diritti di difesa” : Che fine hanno fatto le persone che erano nell’hotspot di Lampedusa, chiuso a inizio marzo per “condizioni disumane”? La fotografia scattata dal rapporto presentato martedì 10 aprile a Roma, a Montecitorio, da avvocati, ricercatori e mediatori culturali di Coalizione Italiana per le Libertà e i diritti civili (Cild), Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) e IndieWatch, racconta di un “prima” e di un “dopo” Lampedusa che non sembra ...

Migranti : Lampedusa - notte nell’hotspot chiuso per i tunisini sbarcati ieri : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – Hanno trascorso la notte nell’hotspot chiuso da una settimana i 72 tunisini sbarcati ieri mattina sull’isola di Lampedusa. Il gruppo di maghrebini è arrivato su una propria imbarcazione. E’ stato il primo sbarco da quando è stata annunciata la chiusura dell’hotspot dell’isola, per eseguire la ristrutturazione della struttura, dopo gli incendi degli ultimi mesi. Nonostante la ...

Migranti : Lampedusa - notte nell'hotspot chiuso per i tunisini sbarcati ieri : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - Hanno trascorso la notte nell'hotspot chiuso da una settimana i 72 tunisini sbarcati ieri mattina sull'isola di Lampedusa. Il gruppo di maghrebini è arrivato su una propria imbarcazione. E' stato il primo sbarco da quando è stata annunciata la chiusura dell'hotspot dell

Migranti : Lampedusa - notte nell'hotspot chiuso per i tunisini sbarcati ieri : Palermo, 3 apr. , AdnKronos, Hanno trascorso la notte nell'hotspot chiuso da una settimana i 72 tunisini sbarcati ieri mattina sull'isola di Lampedusa. Il gruppo di maghrebini è arrivato su una ...

Migranti : Lampedusa - notte nell’hotspot chiuso per i tunisini sbarcati ieri : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – Hanno trascorso la notte nell’hotspot chiuso da una settimana i 72 tunisini sbarcati ieri mattina sull’isola di Lampedusa. Il gruppo di maghrebini è arrivato su una propria imbarcazione. E’ stato il primo sbarco da quando è stata annunciata la chiusura dell’hotspot dell’isola, per eseguire la ristrutturazione della struttura, dopo gli incendi degli ultimi mesi. Nonostante la ...

Migranti : Federalberghi Lampedusa - non siamo razzisti ma contenti per chiusura hotspot : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Noi non siamo razzisti, e penso che ormai lo sappiano tutti. Però, quest'isola negli ultimi anni, è stata abusata fin troppo. Quindi, non posso certamente dire di essere dispiaciuto per la chiusura dell'hotspot di Lampedusa. Quest'isola vive di turismo e non possiamo

Migranti : Federalberghi Lampedusa - non siamo razzisti ma contenti per chiusura hotspot : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) – “Noi non siamo razzisti, e penso che ormai lo sappiano tutti. Però, quest’isola negli ultimi anni, è stata abusata fin troppo. Quindi, non posso certamente dire di essere dispiaciuto per la chiusura dell’hotspot di Lampedusa. Quest’isola vive di turismo e non possiamo più essere l’isola delle tragedie e delle sofferenze”. Lo ha detto all’Adnkronos Giandamiano ...

Migranti - 600 da ricollocare dopo la chiusura degli hotspot di Lampedusa e Taranto : “Difficile sapere dove finiranno” : Sono più di 600 i Migranti in attesa di ricollocamento nelle strutture d’accoglienza italiane. dopo mesi di segnalazioni e denunce, gli esposti di associazioni, avvocati e operatori hanno fatto chiudere temporaneamente due hotspot – Lampedusa e Taranto – mentre una società del varesotto – Kb srl – ha dovuto chiudere le sue strutture per presunte irregolarità su cui sta indagando la procura di Busto Arsizio. Per completare i trasferimenti ...

Taranto - Anac : “Anomalie negli appalti dell’hotspot Migranti. Troppe proroghe e affidamenti diretti in maniera impropria” : Troppe proroghe, dubbi sui criteri di urgenza e appalti frazionati in maniera “impropria” al posto di una gara unica. Così si affidavano in via diretta ad un’associazione i servizi di assistenza alla persona e gestione amministrativa. È quanto ha concluso l’Autorità nazionale anticorruzione al termine dell’indagine sull’hotspot di Taranto. La delibera con gli esiti delle verifiche – nate da un esposto del deputato M5s ...