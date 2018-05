Microsoft presenta Xbox Ideas | l’evoluzione dei feedback per console

Microsoft presenta il controller Xbox per giocatori con disabilità : Microsoft vara un nuovo controller per la Xbox dedicato ai videogiocatori affetti da disabilità. Si chiama Microsoft Adaptive controller. La casa di Xbox One e Windows 10 lo ha sviluppato internamente ed è un accessorio speciale pensato per permettere a chiunque, a prescindere dal tipo di disabilità, di interagire con i propri giochi preferiti senza doversi confrontare con le difficoltà di joypad compatti e stipati di tastini e levette ...

E3 2018 Microsoft : quali giochi saranno presentati per Xbox One? : Nelle ultime ore siamo stati sommersi da indiscrezioni sul mondo Xbox, con un annuncio di lavoro che sembra suggerire che Microsoft stia già lavorando a un successore di Xbox One. Al di là di questo, sembra che i possessori di Xbox One potranno sfregarsi le mani ancora di più, poiché sono emersi alcuni dettagli sui piani di Microsoft per l'E3 2018. Parlando con Major Nelson, il capo redattore di Xbox Wire, Will Tuttle, ha condiviso alcune ...

Azure Sphere : Microsoft presenta l’OS per i device IoT : Durante la conferenza della RSA Microsoft ha presentato Azure Sphere, una piattaforma di sicurezza per i dispositivi MCU (Micro-Controller Unit). Sicurezza ed affidabilità L’introduzione di Azure Sphere permetterà una maggiore sicurezza per la nuova classe di dispositivi connessi alla rete e basati sulla tecnologia MCU. La connessione alla rete internet implica, soprattutto, un maggior rischio per questo genere di tecnologia, rispetto a quella ...