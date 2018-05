Microsoft Cloud | al primo posto per l’efficienza energetica

Microsoft si prepara al gaming cloud degli smartphone : Microsoft è, probabilmente, l’azienda che più sta investendo nel mondo del cloud di Azure costruendo datacenter e cavi sottomarini sparsi per tutto il mondo. Azure, tuttavia, non verrà utilizzato soltanto per gli sviluppatori e per le grandi imprese, cosa sta succedendo al momento, ma in un futuro relativamente breve sarà utile anche nel settore del gaming. Ad oggi il Colosso statunitense utilizza i propri server dedicati per Halo, Forza ...

Windows 10 : Microsoft introduce la Cloud Clipboard in Redstone 5 : Ne abbiamo parlato mesi e mesi con svariati articoli a riguardo e, finalmente, anche se con alcuni ritardi, la Cloud Clipboard è stata rilasciata per gli utenti Insider iscritti nel ramo di distribuzione fast. L’implementazione della nuova feature è avvenuta insieme al rilascio della build 17666 facente parte di Redstone 5, il sesto grande aggiornamento di Windows 10 in arrivo pubblicamente questo autunno. Cluod Clipboard è una di quelle ...

Microsoft continuerà ad investire nei servizi cloud e in Xbox : In occasione della conference call trimestrale Microsoft ha fornito alcune informazioni sui suoi piani futuri riguardo Xbox One.Come riporta Gamingbolt, il Chief Executive Officer Satya Nadella e il Chief Financial Officer Amy Hood hanno dichiarato che la società continuerà a perseguire tutte le opportunità per espandere il proprio ruolo nel mercato videoludico.Satya Nadella ha dichiarato che Microsoft ha "uno dei migliori trimestri di gioco con ...