“Mia mamma…” Ermal Meta | racconto da brividi in diretta Il cantante non trattiene le

(Di sabato 19 maggio 2018)si è commosso a Verissimo raccontando un ricordo tenero e felice che lo lega alla sua mamma. Nel farlo, come suo solito, ha commosso anche il pubblico, con quella capacità unica che ha di raccontare le emozioni. Il giudice di Amici ha raccontato a Silvia Toffanin un episodio inedito della sua vita adolescenziale che, anche se adulto, ricorda tutt’ora con affetto e malinconia e che in un certo senso è stato anche fondamentale per il suo percorso artistico e per la sua carriera. Ma ciò che più conta è che è un ricordo che la dice lunga sul rapporto che aveva con sua mamma e sul modo in cui è stato cresciuto. Lui a sua madre adesso deve molto e tutto quello che ha raggiunto nella sua vita lo ha potuto fare grazie a lei, che sempre si è sacrificata per dare il meglio ai propri figli, anche quando non avrebbe potuto. “Ricordo che volevo ardentemente una tastiera ma non me ...