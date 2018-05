Mercato NBA – Magic Johnson fa tremare i Lakers | “ascoltiamo offerte per tutti i

sportfair

(Di sabato 19 maggio 2018)ha annunciato che i Los Angelessono pronti ad ascoltare qualsiasi offerta di, indipendentemente dai giocatori coinvolti I Los Angelessaranno grandi protagonisti delNBA estivo. I losangelini infatti hanno liberato un discreto spazio all’interno del loro salary cap per firmare almeno un free agent al massimo salariale (ma probabilmente anche due, LeBron James e Paul George i maggiori indiziati) che permetta al team di fare il necessario salto di qualità.però non esclude altre ventuali trade. Secondo il front office dei, come si legge sul ‘Los Angeles Times’, nessun giocatore è considerato intoccabile, nemmeno i giovani prospetti come Ingram, Lonzo Ball, Kuzma e Hart. L’obiettivo deiè tornare grandi, a qualsiasi costo. L'articoloNBA –faperi ...