“Meghan???”  Royal Wedding | la clamorosa foto scattata 22 anni fa Nel giorno delle nozze

(Di sabato 19 maggio 2018) “Lo voglio”. Il principe Harry e l’attrice americana Meghan Markle sono ufficialmente marito e moglie dopo aver pronunciato il fatidico sì davanti all’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, nella St. George Chapel del castello di Windsor (). Dopo i voti matrimoniali, Harry e Meghan si sono scambiati gli anelli. “Vi dichiaro marito e moglie, che nessuno divida ciò che Dio ha unito”, ha proclamato l’arcivescovo di Canterbury. Decidendo di portare l’anello, Harry ha rotto con la tradizione secondo la quale gli uomini della famiglia reale non portano la fede. Alla fine del rito tutti i presenti allereali, compresi Harry e Meghan, hanno cantato l’inno britco ‘Dio salvi la Regina’. Come tradizione, l’unica a non cantare è stata la regina stessa. Poi gli sposi si sono avviati fuori dalla Chiesa, ...