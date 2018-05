Meghan ed Harry hanno detto sì | la sposa con la tiara 

Il matrimonio di Harry e Meghan in diretta : hanno detto Sì : ...

Harry e Meghan sono marito e moglie e lui le sussurra : «Sei meravigliosa» : Harry e Meghan sono marito e moglie. Lei è arrivata in chiesa, abito bianco semplice, un lungo velo e una tiara. Harry è emozionatissimo. La sposa ha fatto pochi passi da sola, poi...

Royal wedding - Meghan e Harry hanno detto sì : Harry e l'ex attrice americana si sposano con un rito tradizionale anglicano al quale i due sposi hanno apportato un tocco personale e di modernità. Nella cappella gotica di San Giorgio, fra Handel, Schubert e Faurè risuonerà lo "Stand by Me" di Ben E. King, interpretato da un coro gospel.

Royal wedding in diretta - Meghan e Harry sono marito e moglie. Duca e Duchessa di Suussex - lui sussurra : «Sei bellissima» : Il Royal wedding di Harry e Meghan Markle trasmesso diretta mondiale. La sposa entra in chiesa accompagnata dalla musica e dai 10 pagetti e damigelle. Harry sorridente l'aspetta...

Matrimonio Harry – Meghan Markle - la diretta del Royal Wedding. Ufficialmente sposi [FOTO E VIDEO] : Principi e principesse, eredi al trono e regine, cantanti e attrici di Hollywood stanno facendo il loro ingresso nel castello di Windsor per il Matrimonio più atteso dell’anno. Sotto a un sole splendente stanno arrivando i primi ospiti, pronti a prendere posto nella cappella di St. George per assistere al fatidico “sì” tra il principe Harry e Meghan Markle. Hanno preso posto in chiesa il fratello di Lady Diana, Charles Spencer, con il ...

Harry e Meghan si sono detti "sì" : 13.16 Il principe Harry e Meghan Markle hanno pronunciato il fatidico sì. Lei in un vestito bianco con velo e tiara, lui in alta uniforme color blu dei 'Blues and Royals' reggimento di cavalleria dell' esercito britannico. Harry, il secondogenito di Carlo e Diana, è stato accompagnato dal fratello William, mentre Meghan è stata presa sotto braccio dal principe Carlo una volta attraversata parte della navata della cappella di St. George. ...

Royal Wedding - tutto pronto per le nozze tra Harry e Meghan : ecco tutto ciò c’è da sapere : Le nozze reali tra il Principe Harry e Meghan Markle si svolgeranno tra poco nella Cappella di Saint George, dove negli ultimi 150 anni si sono svolti una dozzina di matrimoni reali, incluso quello del Principe Carlo con Camilla Parker Bowles. ecco tutto quello che c’è da sapere. Il grande evento comincerà alle 13, ora italiana, ma gli ospiti, circa 600 tra reali, star internazionali, familiari e amici, sono arrivati con grande anticipo. Tra le ...

Royal wedding - Harry in chiesa in alta uniforme. Meghan lascia albergo su Rolls d'epoca - La diretta : Ma, a più lunga gittata, l'economia dell'isola potrebbe ricavare ben di più: fino a "un miliardo di sterline" , azzarda il giornale citando le stime di alcuni analisti che indicano l'obiettivo di un ...

