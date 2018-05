Meghan e Harry hanno detto sì | Le foto Mano nella mano durante la cerimonia

La favola di Harry e Meghan - centomila nelle strade di Windsor : Harry e Meghan sono marito e moglie. Dopo il "sì" e la sfilata in carrozza degli sposi, i 600 invitati si sono spostati nella St. George Hall per il pranzo di nozze. Elton John si...

La favola di Harry e Meghan - centomila nelle strade di Windsor : Harry e Meghan sono marito e moglie. Dopo il "sì" e la sfilata in carrozza degli sposi, i 600 invitati si sono spostati nella St. George Hall per il pranzo di nozze. Elton John si...

Meghan MARKLE/ Età - peso e "vero" nome della moglie del principe Harry : L'attrice americana MEGHAN MARKLE sta per sposare il principe d'Inghilterra Harry : una favola a lieto fine che ha messo a dura prova i nervi della regina Elisabetta. (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:35:00 GMT)

Harry e Meghan sposi : centomila nelle strade di Windsor : Harry e Meghan sono marito e moglie. Dopo il "sì" e la sfilata in carrozza degli sposi , i 600 invitati si sono spostati nella St. George Hall per il pranzo di nozze. Elton John si...

Harry e Meghan sposi : centomila nelle strade di Windsor : Harry e Meghan sono marito e moglie. Dopo il "sì" e la sfilata in carrozza degli sposi , i 600 invitati si sono spostati nella St. George Hall per il pranzo di nozze. Elton John si...

Harry e Meghan Vs William e Kate : due royal wedding a confronto : Una celebrazione che è stata a suo modo anche una rivoluzione. Sposa canadese (non di sangue blu, e già divorziata), reverendo di colore, sermone con citazioni d’avanguardia (Facebook, Martin Luther King, Instagram), cori gospel con tanto di Stand Bye Me eseguita in Chiesa. Tutto si può dire tranne che il matrimonio di Harry e Meghan non sia stato una gran bella festa. Sposi bellissimi, emozionati e sorridenti. Invitati partecipi e commossi. ...