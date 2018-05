Matrimonio Harry e Meghan Markle | perché ringrazio di essere nato in un Paese senza re e

ilfattoquotidiano

: #UltimOra #royalwedding, Harry e Meghan sono marito e moglie - SkyTG24 : #UltimOra #royalwedding, Harry e Meghan sono marito e moglie - LucaDondoni : Un gospel al matrimonio di Meghan e Harry è la cosa più moderna di questa giornata #RoyalWeddingDay - SkyTG24 : #UltimOra #royalwedding, 'Sei meravigliosa' le prime parole di Harry alla sposa -

(Di sabato 19 maggio 2018) Qui in Australia siamo (sono!) tutti moblitati per il Royal Wedding, le nozze del secolo tra il principe. Una sorta di follia collettiva, con iltrasmesso in contemporanea su tutti i principali canali televisivi pubblici e privati del. Persino il football australiano, che gode da sempre della rituale vetrina della partita del sabato sera (come il calcio in Italia), è stato relegato in un canaluccio di terza categoria. Non si parla di altro da giorni qui a Down Under, e le famiglie si sono divise in due per l’occasione: le mogli hanno organizzato feste (uomini non ammessi) “in maschera”, dove si sono agghindate come se fossero state invitate di persona al grande evento. Veri e propri raduni di massa in case private, con gente incollata alla televisione per quattro ore a seguire ogni singolo sospiro e respiro della coppia reale. E i mariti al pub a bersi la ...