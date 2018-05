: Un lavoratore a tempo pieno non può prendere meno di 1000 euro al mese. Un #lavoro onesto richiede una paga onesta.… - maumartina : Un lavoratore a tempo pieno non può prendere meno di 1000 euro al mese. Un #lavoro onesto richiede una paga onesta.… - maumartina : Ora un anno di lavoro costituente per il @pdnetwork. Qualche riflessione e una proposta - pdnetwork : 'Bisogna fare un percorso che non sia solo una conta su persone. Per cambiare serve, oltre a coraggio dell'autocrit… -

"Faremo un congresso anticipato, sarà un congresso importante. Lavoriamo insieme per portare in maniera unitaria e forte questo partito a quell'appuntamento". Lo afferma il segretario reggente del Pd,,all'Assemblea dem. "Se tocca a me,anche se sono solo poche settimane, tocca a me con tutti voi", sottolinea. E invoca "un nuovo centrosinistra alternativo a Lega, M5S e FI". Sul 'contratto di governo' M5S-Lega attacca: "Altro che cambiamento,è restaurazione".Applausi pere in platea c'è chi lo acclama 'segretario'.(Di sabato 19 maggio 2018)