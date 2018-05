Mario Balotelli | lo striscione che lo massacra | ' Mezzo giocatore | uomo senza valore'

Clamoroso a Roma - i tifosi si oppongono all’acquisto di Balotelli : Trigoria s’infiamma - Super Mario non merita questo! : I tifosi della Roma contro Balotelli, alcuni supporters giallorossi hanno affisso uno striscione all’ingresso di Trigoria “Mezzo giocatore, uomo senza valore che si fa scudo con il suo colore… Balotelli, Roma non ti vuole!“. Questo lo striscione apparso nella notte a Trigoria, nei pressi del centro sportivo della Roma. Il club giallorosso sembrerebbe essere in pole position per accaparrarsi il calciatore in scadenza col Nizza, ma una ...

Caccia aperta a… Balotelli - SuperMario conteso da mezza Europa : il Borussia sfida due big italiane : In scadenza di contratto con il Nizza, Mario Balotelli si guarda intorno per individuare la sua prossima squadra: in Italia ci sono Roma e Napoli Non solo la Nazionale Italiana, tutti vogliono Mario Balotelli. L’attaccante del Nizza andrà in scadenza il prossimo giugno, per questo motivo sono già molte le squadre sulle sue tracce per provare ad ingaggiarlo in vista della prossima stagione. In Italia, oltre alla Fiorentina che lo ha già ...

Calcio - Mario Balotelli già pronto alla convocazione di Mancini : modifica il suo profilo Instagram dichiarandosi “Attaccante italiano” : Balotelli? Ci parleremo, probabilmente lo chiameremo, lo vogliamo rivedere come è stato agli Europei con Prandelli“. Con queste parole il neo ct Roberto Mancini, nel corso della conferenza stampa di presentazione del proprio incarico sulla panchina della Nazionale Italiana di Calcio, si è espresso circa una possibile chiamata di Mario Balotelli. Considerazioni che non sono sfuggite al diretto interessato che, sul suo profilo Instagram, ha ...

Balotelli si “auto-convoca” in Nazionale : Super Mario al settimo cielo! : Balotelli pronto a tornare uno dei cardini della Nazionale italiana, il ritorno di Mancini fa sì che possa far parte del nuovo corso azzurro Balotelli si è “auto-convocato” in Nazionale dopo la notizia ufficiale dell’arrivo di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Il neo tecnico ha aperto le porte a Super Mario, annunciando che lo convocherà in Nazionale dopo le belle prestazioni a Nizza. Da quel momento in poi, un Balotelli ...

Calcio - Roberto Mancini : “Sono orgoglioso di questo incarico. Mario Balotelli sarà convocato” : Oggi, alle ore 12, vi è stata l’attesa conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini, presso il Centro Federale di Coverciano, nominato nuovo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio. Ieri a cena la firma dopo un pomeriggio di trattative: due anni con opzione per il Qatar (2022) a 2 milioni netti. Il primo impegno sarà il 28 maggio a San Gallo contro l’Arabia Saudita. “Sono abbastanza emozionato perché diventare ...

Gol Balotelli - ‘fucilata’ di Super Mario : stagione strepitosa dell’attaccante [VIDEO] : Gol Balotelli – Ancora SuperMario. stagione strepitosa per l’attaccante del Nizza, vero e proprio protagonista in Ligue 1 con il Nizza. Record di reti per il calciatore, in gol anche nella gara di oggi contro il Caen, sono bastati solo tre minuti a Balotelli per realizzare la rete del vantaggio. Il calciatore si prepara a tornare in Italia, contatti negli ultimi giorni con la Fiorentina come dimostra una foto pubblicata da Sport ...

Mario Balotelli e gli altri - colpi a costo zero : consigli per gli acquisti Video : colpi di mercato a costo zero? Spesso e volentieri sono i cosiddetti 'colpacci', con giocatori di altissimo livello che, liberi da vincoli contrattuali, rappresentano investimenti importanti per tutte le societa' nel rapporto qualita'-prezzo. In tal senso, alcuni club della Serie A si sono mossi con largo anticipo. L'Inter, ad esempio, ha gia' depositato il contratto del difensore centrale Stefan De Vrij, in scadenza con la Lazio. Le cifre sono ...

Mario BALOTELLI/ Sfida di calciomercato tra Fiorentina e Roma - smentito l'incontro con Corvino ma... : Il futuro di MARIO BALOTELLI: la Fiorentina e la Roma puntano su di lui? I giallorossi lo cercherebbero come vice-Dzeko, i viola vorrebbero rinforzarsi per l'Europa(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 00:09:00 GMT)

Mario Balotelli vs Fanny Neguesha/ "Basta dire che le donne sono tutte pu***ne. Neanche con i soldi..." : Mario Balotelli contro Fanny Neguesha: scontro all'ultimo sangue tra i due ex fidanzati. Volano insulti, parole pesantissime e frecciatine piene di rancore.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:19:00 GMT)

“Hai avuto più calciatori te che un ct della nazionale”. Mario Balotelli si scaglia contro la sua focosa ex Fanny Neguesha : C’è chi lascia in maniera pacifica, chi mette di mezzo avvocati e giudici tutelari e chi poi invece sputa tutta la propria frustrazione sui social, specialmente su Instagram. Non parliamo a caso, ci limitiamo a raccontare quello che sta succedendo tra super Mario Balotelli e una sua focosa ex: la splendida quanto imprevedibile Fanny Neguesha. I due si sono lasciati da tempo e hanno al loro fianco nuovi compagni ma dal botta e risposta su ...

Mario Balotelli a un passo dalla Roma : vi ricordate quando Eusebio Di Francesco disse che...? : Indiscrezioni sul calciomercato che indicano Mario Balotelli vicino al trasferimento alla Roma. E le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida contro il Napoli di un paio di mesi fa ...

Mario Balotelli e Fanny Neguesha. Lei : “Basta dire che le donne sono p******”. Lui : “Neanche un ct della nazionale ha mai avuto così tanti calciatori” : Lite social tra Mario Balotelli e Fanny Neguesha. I due hanno avuto una storia, si sono lasciati e adesso vivono altre storie. Tutto finito? Sì, ma niente di “lieto”. A ‘dare il via’ (involontariamente, o così pare) è il calciatore che in una Instagram Story scrive una frase di Pablo Escobar: “I soldi non comprano le donne ma fanno innamorare le p******”. E Fanny risponde: “Se fossi una brava persona ...

Balotelli - EuroGol da fenomeno per Super Mario che batte ogni record in Marsiglia-Nizza [VIDEO] : Gol Balotelli, rete incredibile contro il Marsiglia – Si sta giocando la gara di campionato tra Marsiglia e Nizza, botta e risposta tra le due squadre che stanno disputando una partita spettacolare. Stagione strepitosa per Mario Balotelli che si sta confermando anche nella partita di oggi, l’attaccante ha aperto le marcature con un gran gol dopo appena 5 minuti. E’ la stagione dei record per Mario Balotelli, gol numero 24 in ...

Mario Balotelli - col Nizza finisce malissimo : spedito in tribuna - deve ringraziare Mino Raiola : Si complicano le cose tra Mario Balotelli e il Nizza . L'allenatore della squadra francese non ha convocato il giocatore per la trasferta ad Angers, decisiva per ottenere i punti necessari per ...