MARINA CICOGNA Non mi guardo troppo dentro | mi fido del mio istinto

Belve - ospite MARINA CICOGNA : “Sono stata 20 anni con Florinda Bolkan - ma non mi definirei omosessuale” : “Non si definirebbe omosessuale, o sì?”, domanda la giornalista Francesca Fagnani a Marina Cicogna, la prima grande produttrice cinematografica in Europa (tra i film più noti: ‘Metti, una sera a cena’ di Giuseppe Patroni Griffi; ‘Lo chiameremo Andrea’ di Vittorio De Sica; ‘Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto’ di Elio Petri). “Non lo so, non riesco ad adattarmi ad una definizione che mi ...