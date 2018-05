Mare | allarme meduse | decuplicate lungo le coste italiane

Maltempo - Mare ggiata a Maratea : allarme del Consorzio turistico : Una “violenta mareggiata ” ha interessato oggi la costa di Maratea (Potenza), tra Castrocucco, Acquafredda, Fiumicello e il porto con “proporzioni ed effetti devastanti” che ricordano “un evento simile avvenuto nel 1987”. Lo ha detto il presidente del Consorzio turistico Maratea , Biagio Salerno, sollecitando “interventi di straordinaria emergenza per evitare ulteriori conseguenze sul bene turistico ...

Ambiente - Mare vivo : “Allarme microplastiche - riduciamo i tessuti sintetici” : “Siamo ormai invasi e sono ovunque, perfino nell’aria che respiriamo. La contaminazione proviene da diverse fonti ed una tra queste è quella dei vestiti che indossiamo”. Così Marevivo commenta lo studio diffuso da Orb Media che lancia un’ulteriore allarme sulle microplastiche e le microfibre rilasciate dai tessuti sintetici. Secondo i dati della ricerca dell’università statale di New York in Fredonia, i livelli di ...

Fano - ordigno bellico portato in alto Mare : cessato allarme - 20mila persone tornano a casa : cessato allarme a Fano, dove ieri nel corso di alcuni lavori in viale Ruggeri era stato ritrovato un ordigno bellico e per consentire le operazioni di rimozione erano state evacuate circa 20mila ...