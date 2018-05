Mamma entra nella scuola elementare e picchia la maestra davanti a tutti i bambini

«Sara - svegliati che devi andare a scuola». Mamma entra in stanza e trova la figlia 14enne morta : Una ragazzina di 14 anni è morta nel sonno a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. Lo riporta il Giornale di Brescia. Quando la madre ha cercato di svegliarla per farla andare a scuola, non...

'Sara - svegliati che devi andare a scuola'. Mamma entra in stanza e trova la figlia 14enne morta : Una ragazzina di 14 anni è morta nel sonno a Rodengo Saiano , in provincia di Brescia . Lo riporta il Giornale di Brescia. Quando la madre ha cercato di svegliarla per farla andare a scuola, non ha ...

“Mamma non risponde”. Tragedia nelle Marche. I fratellini escono di casa e citofonano alla vicina. Quando entrano nell’appartamento di Jennifer è choc puro : Una vera Tragedia, quella consumata al River Village di Porto Recanati. La notizia ha lasciato senza parole la cittadina della provincia di Macerata, nelle Marche. A chiamare i soccorritori è stato una vicina di casa che ha sentito i lamenti dei bambini, che si erano presentati davanti alla porta di casa. ”La mamma non risponde, ieri sera si è sentita male e ora non parla”, avrebbe detto la figlia maggiore alla vicina di casa, ...

Da dieci anni una Mamma disabile non può entrare nella sua casa popolare : "Manca l'ascensore" : Angela ha 67 anni e vive in una casa popolare nel rione Sant'Elia a Brindisi. Costretta su una sedia a rotelle a causa del diabete, accompagnato da una lunga serie di complicazioni (aneurisma, trombosi, cardiopatia e altro...

Milano - Arianna Mamma poliziotta entra nel Reparto mobile : «Niente social - amo l'azione» : Arianna Amadori, 43 anni e due figli, veneto-romagnola, fino a ieri artificiere e da oggi una delle prime dieci donne della polizia , e della storia d'Italia, impiegate nel Reparto mobile, ama l'...