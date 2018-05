Mais - in Italia bisogna recuperare terreno : Mantova, 19 mag. (AdnKronos) - Confagricoltura e Syngenta hanno firmato un patto durante il convegno “Mais in Italy: un percorso di rilancio della filiera del Mais basata su produttività, sostenibilità e innovazione”. Durante uno dei tanti appuntamenti del Mantova Food and Science Festival, istituzi

Mais - in Italia bisogna recuperare terreno : Mantova, 19 mag. (AdnKronos) - Confagricoltura e Syngenta hanno firmato un patto durante il convegno “Mais in Italy: un percorso di rilancio della filiera del Mais basata su produttività, sostenibilità e innovazione”. Durante uno dei tanti appuntamenti del Mantova Food and Science Festival, istituzi

Mais - in Italia bisogna recuperare terreno : Mantova, 19 mag. (AdnKronos) – Confagricoltura e Syngenta hanno firmato un patto durante il convegno ‘Mais in Italy: un percorso di rilancio della filiera del Mais basata su produttività, sostenibilità e innovazione”. Durante uno dei tanti appuntamenti del Mantova Food and Science Festival, istituzioni e operatori del settore hanno fatto un punto sulla situazione della Maiscoltura in Italia. Oggi nel nostro paese ci sono ...

Mais - in Italia bisogna recuperare terreno : Mantova, 19 mag. (AdnKronos) – Confagricoltura e Syngenta hanno firmato un patto durante il convegno ‘Mais in Italy: un percorso di rilancio della filiera del Mais basata su produttività, sostenibilità e innovazione”. Durante uno dei tanti appuntamenti del Mantova Food and Science Festival, istituzioni e operatori del settore hanno fatto un punto sulla situazione della Maiscoltura in Italia. Oggi nel nostro paese ci sono ...

Mais - in Italia bisogna recuperare terreno : Confagricoltura e Syngenta hanno firmato un patto durante il convegno ' Mais in Italy: un percorso di rilancio della filiera del Mais basata su produttività, sostenibilità e innovazione '. Durante uno ...

Il contadino italiano che coltiva Mais ogm : Si chiama Silvano Dalla Libera, vive in provincia di Pordenone, e da dieci anni sfida lo Stato per ottenere la possibilità di coltivare

Apritimoda a Firenze - porte aperte per gli atelier delle grandi Maison italiane : A ideare il progetto, un anno fa quasi per gioco, è stata Cinzia Sasso, che ricorda come la moda sia uno degli assi portanti della nostra economia con un fatturato di 87 miliardi di euro, una ...