“Ma siete pazzi | perché lo avete invitato?” Bufera al Royal Wedding per le scelte di

(Di sabato 19 maggio 2018) Difficile non commettere errori quando si deve preparare una lista di invitati lunga e piena di nomi illustri come quelli che presenzieranno il matrimonio dei matrimoni, quello tra il principe Harry e la sua Meghan Markle pronta a entrare nella famiglia reale. Ma scorrendo la lista dei fortunati (ci sono anche tanti semplici cittadini) che hanno ricevuto il biglietto per il grande giorno ecco che qualcuno si è accorto di una presenza non certo qualunque: ad assistere alla cerimonia ci sarà infatti anche l’ex capo di una baby gang, in passato testimone di un omicidio. Lui, 27 anni, si chiama Karl Lokko e anche se diversi utenti hanno sollevato polemiche in rete, il suo nome è stato selezionato in quanto simbolo del riscatto sociale, dopo aver cambiato vita ed essere diventato un devoto cristiano, punto di riferimento per tanti fedeli della sua parrocchia. Secondo il Daily ...