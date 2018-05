“Ma lo vedete?” Tutti pazzi per il paggetto che sbuca dietro Meghan Markle | ecco chi è

caffeinamagazine

: Grandissimo rispetto per la Dea il suo mister e i tifosi.. ma Vedete di non rompere il cazzo! #GoAtalantaGo - TAQB : Grandissimo rispetto per la Dea il suo mister e i tifosi.. ma Vedete di non rompere il cazzo! #GoAtalantaGo - crowenfeels_ : ma vedete i loro occhi, i loro sorrisi, i loro sguardi SONO L’AMORE #RoyaleWedding - overdoshaz : ma vedete come la guarda lui IO STO PIANGENDO -

(Di sabato 19 maggio 2018) 19 maggio 2018: è il gran giorno di Harry e, diventati marito e moglie intorno alle 13, 15, ora italiana. Bellissimi. E visibilmente emozionati. Tanto che lui, dopo averle sussurrato ‘Sei meravigliosa’ appena l’ha raggiunto all’altare, ha pronunciato il fatidico ‘Sì’ (I will, ndr) prima che l’arcivescovo di Canterbury terminasse la formula nuziale. E si è sentita distintamente la risatina degli invitati. Ma non si è potuto fare a meno di notare che per tutta la cerimonia si sono tenuti per mano. Quel bacio fuori dalla chiesa, poi… Che emozione. Sembrano proprio fatti l’uno per l’altra. Ma sapete come vanno questi eventi: attenzione massima sugli sposi, ma non solo. Anche gli invitati e i loro look suscitano un gran interesse. E che dire di paggetti e damigelle? Loro hanno accompagnato la sposa lungo tutta ...