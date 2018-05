M5s-Lega | Napoli FI | “Tav? Sono dilettanti allo sbaraglio Salvini? Se torna è

M5s-Lega - Di Maio : “Contratto non è alleanza - continueremo a essere una forza politica alternativa” : Quella tra Movimento 5 stelle e Lega “non è un’alleanza è un contratto di governo su punti specifici”. Così Luigi Di Maio che a Ivrea aggiunge: “Siamo forze politiche alternative che si stanno conoscendo ora, a questo tavolo, ma nel contratto è ben spiegato che continueremo a essere forze alternative sui territori, a correre gli uni contro gli altri alle elezioni amministrative, politiche ed europee” L'articolo ...

19 ministri - 13 con portafoglioSu Affari il governo Lega-M5s. Nomi : governo Lega-M5S. 19 ministri di cui 13 con portafoglio e sei senza. La squadra del governo Salvini-Di Maio è quasi pronta. Affaritaliani.it anticipa la lista quasi completa dei ministri, secondo quanto riferito da una fonte qualificata della nuova maggioranza giallo-verde Segui su Affaritaliani.it

Pd - Delrio : “M5s-Lega? Faremo opposizione radicale - su autonomia dei parlamentari si mette in discussione la Costituzione” : “Adesso è il tempo della responsabilità, delle scelte, noi lavoreremo nell’interesse del paese. Aiuteremo le scelte che aiutano l’Italia ma Faremo un’opposizione molto radicale su tutto ciò che mette in discussione la costituzione come l’autonomia dei parlamentari”. Lo ha detto Graziano Delrio all’ingresso dell’Assemblea nazionale dl Pd. “Stanno trasformando questa democrazia in un qualcosa ...

Il “contratto di governo” Lega-M5s è populismo penale che calpesta il diritto e i diritti : Il contratto (che contratto non è) di Salvini e Di Maio propone un "sistema giustizia" più efficiente (senza spiegare come) ma anche criminalizzazioni generalizzate, pene più dure, licenza di uccidere sotto il nome di legittima difesa. È davvero accettabile negare principi giuridici con il pretesto della sovranità popolare?Continua a leggere

RIFORMA PENSIONI/ Le critiche a Lega e M5s dell'Usb Pensionati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Le critiche a Lega e M5s dell'Usb Pensionati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 maggio(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 11:49:00 GMT)

M5s-Lega - raggiunto l'accordo sul contratto si lavora alla squadra di governo : Le caselle di Economia ed Esteri potrebbero essere, invece riempiete, da due personalità esterne di riconosciuto profilo ed esperienza.

Contratto M5s-Lega - quelle frasi sul diritto di famiglia mi hanno quasi commosso : Leggiamo a pagina 24 del Contratto per il Governo di cambiamento di M5s–Lega (diritto di famiglia) che: “Nell’ambito di una rivisitazione dell’istituto dell’affidamento condiviso dei figli, l’interesse materiale e morale del figlio minorenne non può essere perseguito se non si realizza un autentico equilibrio tra entrambe le figure genitoriali, nel rapporto con la prole. Pertanto sarà necessario assicurare la permanenza del figlio con ...

Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del contratto Lega-M5s. E spiega (a modo suo) come troverà le coperture : Nella diretta Facebook di Matteo Salvini, nel corso dell’ultima puntata prima della pausa estiva di Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, il leader della Lega ha voluto elencare i punti del contratto di Governo stipulato con Luigi Di Maio L'articolo Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del contratto Lega-M5s. E spiega (a modo suo) come troverà le coperture proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5s-Lega - Di Maio : “Mps? Ce ne occuperemo - ma senza shock e senza nessun tipo di preoccupazione” : “Di Mps, come di tutte le altre crisi bancarie, ci occuperemo senza shock e senza nessun tipo di preoccupazione”. Lo ha detto il leader del M5s, Luigi Di Maio, precisando quanto scritto sul contratto di governo L'articolo M5s-Lega, Di Maio: “Mps? Ce ne occuperemo, ma senza shock e senza nessun tipo di preoccupazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Prima alleanza regionale Lega-M5s? Carroccio boom - flop Pd-FI. M5s... : Elezioni Valle d'Aosta. Domenica 20 maggio si tengono le elezioni in Valle d'Aosta e, anche se è la Regione più piccola d'Italia, potrebbero arrivare segnali molto importanti in vista della nascita del governo giallo-verde. Siccome la legge elettorale non prevede il premio di maggioranza... Segui su affaritaliani.it

Sì della Lega al premier M5s : Conte in pole - Rossi per l'Economia : Di Maio mette ancora un «se» alla possibilità di un suo passo indietro. Malgrado i ripetuti «no» di Salvini, il leader grillino continua ancora a nutrire la speranza di...

Michele Ainis : 'A guidare il governo Lega-M5s deve essere uno degli autori del contratto' : 'Questo contratto è un programma di governo , quindi per rispettare la Costituzione il presidente del Consiglio dovrà essere uno di coloro che l'hanno scritto '. Michele Ainis , costituzionalista e ...