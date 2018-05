M5s-Lega | Di Maio | “Mps? Ce ne occuperemo | ma senza shock e senza nessun tipo di

Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del contratto Lega-M5s. E spiega (a modo suo) come troverà le coperture : Nella diretta Facebook di Matteo Salvini, nel corso dell’ultima puntata prima della pausa estiva di Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, il leader della Lega ha voluto elencare i punti del contratto di Governo stipulato con Luigi Di Maio L'articolo Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del contratto Lega-M5s. E spiega (a modo suo) come troverà le coperture proviene da Il Fatto Quotidiano.

19 ministri - 13 con portafoglio - molte donneSu Affari il governo Lega-M5s. Nomi : governo Lega-M5S. 19 ministri di cui 13 con portafoglio e sei senza. La squadra del governo Salvini-Di Maio è quasi pronta.

Prima alleanza regionale Lega-M5s? Carroccio boom - flop Pd-FI. M5s... : Elezioni Valle d'Aosta. Domenica 20 maggio si tengono le elezioni in Valle d'Aosta e, anche se è la Regione più piccola d'Italia, potrebbero arrivare segnali molto importanti in vista della nascita del governo giallo-verde. Siccome la legge elettorale non prevede il premio di maggioranza...

Sì della Lega al premier M5s : Conte in pole - Rossi per l'Economia : Di Maio mette ancora un «se» alla possibilità di un suo passo indietro. Malgrado i ripetuti «no» di Salvini, il leader grillino continua ancora a nutrire la speranza di...

Michele Ainis : 'A guidare il governo Lega-M5s deve essere uno degli autori del contratto' : 'Questo contratto è un programma di governo , quindi per rispettare la Costituzione il presidente del Consiglio dovrà essere uno di coloro che l'hanno scritto '. Michele Ainis , costituzionalista e ...

Governo - semaforo verde dagli iscritti M5s all'accordo con la Lega : il Contratto c'è - il Premier - ancora - no : Ma è soprattutto l'economia che inquieta, su cui gravano "i dubbi più seri", dal reddito di cittadinanza alla flat tax sino alla modifica della legge Fornero sulle pensioni. "Il costo di queste ...

Krieger : 'Con le promesse di Lega e M5s l'Italia allarma l'Europa' : L'Europa al momento sembra abbastanza fragile e se a questo si aggiunge che l'Italia, che è la terza economia dell'Eurozona, fondamentale per il futuro della Ue, oggi sembra intenzionata a fare ...

Ecco il contratto di governo targato Lega-M5s. Berlusconi attacca Salvini : "Parla a nome suo" : Vede la luce la versione definitiva del contratto di programma, frutto delle trattative per il governo tra Lega e M5S. Poche le modifiche apportate nell'ultima giornata, come l'inserimento del capitolo riguardante il Sud, e molta la fretta di sciogliere il nodo sul premier. Con una mezza certezza: né Matteo Salvini né l'alleato Luigi Di Maio dovreb...

M5s e Lega vogliono uscire dall’euro ma non hanno il coraggio di dirlo : Roma. Era il 10 ottobre del 2014 e dal profilo twitter di Matteo Salvini partiva il seguente cinguettio, rivolto a Beppe Grillo, che aveva appena (ri)proposto in pubblico una delle sue tante ossessioni, il referendum per abbandonare la moneta unica. “I nemici dell’euro sono miei amici”, gli sorridev

Manettara e populista - ecco la giustizia secondo il contratto Lega-M5s : “E' opportuno ridurre sensibilmente ogni eventuale margine di impunità per i colpevoli di reati particolarmente odiosi”. In una frase criptica e minacciosa del contratto di governo tra Lega e M5s è racchiuso lo spirito di questi tempi giacobini. La sezione dedicata alle cose giudiziarie si pone il p

BORSA & NUOVO GOVERNO/ Ai mercati non piace il programma Lega-M5s - ecco perché : Mettere in discussione l'austerity per cercare di crescere vuol dire mettere in discussione l'Ue. E trovarsi quindi contro i mercati

Governo - Lega e iscritti M5s dicono sì al contratto/ Di Maio e Salvini - domani incontro per scelta premier : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi