È l' uomo più tatuato del mondo | il suo corpo è ricoperto da 150

Blastingnews



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di sabato 19 maggio 2018) Si è cominciato negli anni passati, con piccoli tatuaggi VIDEO che esprimessero un ricordo, un desiderio, la presenza sulla propria pelle di una persona, almeno con il suo nome. Poi via via la moda ha preso piede e i centri di tattoo sono diventati numerosissimi in ogni citta' dele ad essi si rivolgono persone di ogni eta'. L'di tatuaggi Ha soli 21 anni Ethan Bramble, eppure ha gia' battuto il record dipiùdi tutto il. La sua è una vera e propria missione, insieme a quella di trasformare il suo, nel limite del possibile, a suo piacimento, tanto da aver gia' subito 40 operazioni per cambiare il suo aspetto fisico. È nativo del Nuovo Galles del Sud, in Australia, ed è entusiasta dell'opera dei chirurghi che sono intervenuti sul suo, dichiarando che il dolore avvertito durante le operazioni non è nulla rispetto alla gioia di ...