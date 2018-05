L' ultima parola sul governo spetta agli Italiani

Contratto governo - nella bozza anche sospensione lavori Tav Torino-Lione. Ma ultima parola a Di Maio e Salvini : Nell’ultima bozza del Contratto di governo Lega-M5s c’è anche la sospensione dei lavori per l’Alta velocità Torino-Lione. Così come, sul fronte opposto il via libera al terzo valico, ovvero la linea ferroviaria che collega Genova con l’entroterra. Due punti che però, negli ultimi documenti diffusi, risultano sottolineati in rosso, ovvero aspettano il via libera di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il testo infatti, chiuso ...

Governo - su cosa avrà l'ultima parola Sergio Mattarella : Domenica, al massimo lunedì, Matteo Salvini e Luigi Di Maio avranno nome del premier e dei ministri. E alla luce di quel che comunicheranno, il presidente Sergio Mattarella conferirà al presidente del ...

Mattarella dà più tempo ma avrà l’ultima parola su Ue - alleanze e squadra : Già prima di mezzogiorno, senza attendere il gong delle ore 17, Di Maio e Salvini hanno fatto sapere al Colle che tutto procede, il macigno Berlusconi è stato rimosso e pure l’altro ostacolo (chi farà il premier) verrà presto superato. Alla luce dei passi avanti, hanno domandato altri tre giorni di tempo per concludere le trattative. Domenica faran...

Governo : si tratta ancora. M5S-Lega - 24 ore per l'intesa. A Berlusconi l'ultima parola : Ore concitate in vista delle prossime scelte del capo dello Stato sul Governo con Lega ed M5s che continuano il dialogo e chiedono al Colle 24 ore per provare a trovare un'intesa . A ora di pranzo ...

Ftse Mib : non è ancora detta l'ultima parola. Strategie di breve : Chi è lungo sul mercato, può ancora restarvi: dopotutto stiamo parlando del terzo listino al mondo più brillante di questo 2018, dopo Brasile ed Arabia Saudita. Chi stesse valutando di comprare, in ...

Se salta l'accordo con Bruxelles l'ultima parola sulla Brexit spetterà al Parlamento inglese (non al governo) : Se salta l'accordo con Bruxelles l'ultima parola sulla Brexit spetterà al Parlamento inglese e non al governo. A Londra, infatti, la Camera dei Lord si è espressa per dare al Parlamento britannico il diritto di impedire al governo di lasciare l'Unione Europea in assenza di un accordo con Bruxelles.I Lord hanno approvato con 335 voti contro 244 un emendamento che dà ai deputati l'ultima parola sui negoziati con Bruxelles, ...

Nuova "tegola" su Theresa May : sulla Brexit i Lord danno l'ultima parola al Parlamento : Oggi il capo negoziatore dell'Ue, Michel Barnier, ha avvertito che i negoziati potrebbero fallire se Londra non ammorbidisce la sua posizione sulla questione del confine con l'Irlanda

Don Matteo 12 si farà?/ Luca Bernabei della Lux Vide : “Noi siamo pronti. L'ultima parola spetta alla Rai” : Don Matteo 12 ci sarà? Si è appena conclusa l'undicesima stagione della serie tv con Terence Hill e i vertici della Lux Vide sono pronti per rimettersi al lavoro. Le parole di Bernabei.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:48:00 GMT)

Collina : «Var? Importante la decisione dell’arbitro - sempre sua l’ultima parola» : Il presidente della commissione arbitrale della Fifa spera nel miglior Mondiale dal punto di vista della preparazione arbitrale e che il Var sia solo un paracadute. L'articolo Collina: «Var? Importante la decisione dell’arbitro, sempre sua l’ultima parola» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Berlusconi al Quirinale introduce Salvini - fa la conta e si prende l'ultima parola : Roma, 12 aprile 2018 Berlusconi introduce Salvini fa la conta e si prende l ultima parola Riprende nel pomeriggio il secondo giro di consultazioni per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,...

La Cassazione ha deciso di scrivere l'ultima parola sull'assegno di divorzio : È 'l'indipendenza o l'autosufficienza economica' dell'ex coniuge il parametro per stabilire l'assegno di divorzio. Con questo principio, poco meno di un anno fa , all'improvviso, la prima sezione ...

La Cassazione ha deciso di scrivere l'ultima parola sull'assegno di divorzio : È "l'indipendenza o l'autosufficienza economica" dell'ex coniuge il parametro per stabilire l'assegno di divorzio. Con questo principio, poco meno di un anno fa, all'improvviso, la prima sezione civile della Cassazione, ribaltò la giurisprudenza applicata da 27 anni, ossia da quando le sezioni unite della Corte, nel 1990, stabilirono che il presupposto per il diritto a ricevere un assegno fosse da ...

Quirinale - le consultazioni giovedì e venerdì. Stavolta si comincia dai partiti ultima parola a M5S : ROMA - La data delle nuove consultazioni è decisa. Il presidente della Repubblica ha fissato la nuova tornata di colloqui per giovedì e venerdì. Il primo giorno sarà dedicato alle forze politiche, ...