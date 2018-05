Lucarelli | “tornare in a con il Parma è il sogno che si realizza”

calcioweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) “C’e’ stato un grande senso di appartenenza da parte della città e dei giocatori e abbiamo intrapreso un percorso davvero importante, perché anche nei sogni più belli non potevamo pensare di tornare in A in tre anni. Se me l’avessero detto non ci avrei creduto. Avevo paura, vista l’eta’, di non riuscire a essere in campo, ma è successo e tutto questo ci ripaga di tutto quello che abbiamo passato”. Il capitano del, Alessandrocommenta così la promozione in Serie A dei crociati che solo tre anni fa erano in Serie D. “In questi 4 anni è successo di tutto -aggiunge il capitano delai microfoni di Sky Sport-, l’inizio della fine è stata la festa per quell’Europa League conquistata sul campo che ci è stata tolta, poi siamo falliti, siamo ripartiti dalla serie D e siamo rinati, lì abbiamo gettato le basi per ...