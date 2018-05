Lucarelli | l' uomo dei sogni | dalla D alla A col Parma | scritta la storia! Il futuro

Akash e Veera Kinnunen/ Contro Selvaggia Lucarelli : "Lui non è un vero uomo" (Ballando con le stelle) : Video, Akash Kumar & Veera Kinnunen continuano la loro corsa a Ballando con le stelle proiettandosi in una insperata semifinale, dopo il difficile inizio. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:20:00 GMT)

Giovanni Ciacci : «Sono la star di Ballando con le Stelle. Ho avuto un uomo in comune con uno dei giudici - ora ho due fidanzati». E critica Lucarelli e Giorgi : Giovanni Ciacci alle prove di Ballando con la maglietta di Milly «Molti degli altri concorrenti non so chi siano. Sono io l’unica vera star del programma. E vincerò». Così sul numero di Chi in edicola domani, l’esperto di look Giovanni Ciacci lascia da parte la modestia e parla della sua partecipazione a Ballando con le stelle 2018 dove si esibirà, per la prima volta, con un uomo (Raimondo Todaro). «Non mi interessa fare il paladino di ...