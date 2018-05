LUCA TOMMASSINI Il talento lo percepisci | è una luce che si accende Amici

X-FACTOR - SIMONE FERRARI CHI E'?/ Nuovo direttore artistico : è lui il sostituto di LUCA Tommassini : SIMONE FERRARI è il Nuovo direttore artistico di X-FACTOR 2019. Lui è il più giovane italiano ad aver diretto le cerimonie olimpiche(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:55:00 GMT)

LUCA TOMMASSINI svela perché ha lasciato X Factor e perché non tornerà nel talent show Sky : perché Luca Tommassini ha lasciato X Factor ed è andato ad Amici di Maria De Filippi Dopo dieci edizioni Luca Tommassini ha lasciato X Factor per approdare ad Amici di Maria De Filippi, dove ricopre il ruolo di direttore artistico. Una scelta che l’artista farebbe di nuovo: con la moglie di Maurizio Costanzo c’è grande […] L'articolo Luca Tommassini svela perché ha lasciato X Factor e perché non tornerà nel talent show Sky ...

LUCA TOMMASSINI - speciale Verissimo Amici 2018/ Anticipazioni sulle coreografie di Bryan e Lauren? : Luca Tommassini, ospite dello speciale di Verissimo dedicato al serale di Amici 201: rivelerà delle Anticipazioni sulle coreografie di Bryan e Lauren di questa sera?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:42:00 GMT)

Amici serale 2018/ Bryan Ramirez e Lauren allo scontro : LUCA TOMMASSINI adora l'americana? : Amici serale 2018, Bryan Ramirez ha deciso di cambiare squadra per potere sfidare Lauren Celentano rimasta nei blu, ecco tutti i motivi della sua scelta.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:55:00 GMT)

LUCA TOMMASSINI : "Sopravvissuto alle notti a base di cocaina con Whitney Houston - stavo per morire per aver mangiato 13 mozzarelle intere" : Sopravvissuto alle nottate a base di cocaina con Whitney Houston, stavo per morire per un'intossicazione da mozzarelle. questo è Luca Tommassini, genio e sregolatezza, art director di fama mondiale, ha lavorato con i più grandi artisti del mondo, da Madonna, a Michael Jackson, da Whitney Houston a Geri Halliwell fino a Robbie Williams.Approdato nella tv italiana, è stato per anni direttore artistico di XFactor prima di ...

Chi è LUCA Tommassini? Biografia - età e vita privata del direttore artistico di Amici e X Factor : Non sapete ancora chi è Luca Tommassini? Con curiosità su Biografia, età e vita privata, saprete veramente ogni cosa sul suo conto, anche se è fidanzato o meno, e se ha avuto, in passato, delle storie d'amore importanti. Ballerino e coreografo che continua ad avere una vita ricca di sorprese e per questo non si annoia mai: ha sempre mantenuto intatto l'entusiasmo di quando era semplicemente un ballerino; un "semplice" ballerino che ha però ...

LUCA TOMMASSINI : “Ad Amici 2018 una scenografia immersiva mai vista prima in tv” : Amici 2018 si impreziosisce quest’anno con la presenza di Luca Tommassini, nuovo direttore artistico delle puntate del serale Piccola grande rivoluzione quella che vedremo in tv quest’anno durante il serale di Amici 17. Maria De Filippi ha deciso di cambiare le carte in tavola riportando quest’anno l’attenzione del talent sui ragazzi e puntando sulla presenza di una commissione esterna ed interna, senza contare al ritorno ...

LUCA TOMMASSINI rivela i concorrenti del Serale di Amici 2018? Sorpresa in rete! : I concorrenti del Serale di Amici 2018? Luca Tommassini ha già in mente i suoi preferiti e ha forse dato fin troppi indizi al pubblico. Calma, però, perché ci sono delle cose da chiarire e di cui sicuramente Maria parlerà nel pomeridiano di domani: solo due puntate del sabato ci separano dal Serale della 17esima edizione, nelle passate edizioni si dava modo alle squadre di preparare le esibizioni in due settimane, ma magari i professori ...