L’italiano medio è un animale sociale Anzi | social

(Di sabato 19 maggio 2018) di Dafni Ruscetta Oggi più che mai mi sento minoranza in Italia, il Paese “che non esiste” come diceva qualche giorno fa il bravo Mattia Feltri sulle pagine de La Stampa. Il Paese dei guelfi e dei ghibellini, delle guerre continue tra province, regni e regioni, del sentimento anti-nazionale, del dualismo imperante e della continua ricerca di un leader. Un contesto socio-culturale che va impoverendosi di giorno in giorno, che sta scivolando nuovamente verso la “barbarie”, in questo senso continuo a provare disagio e a sentirmi minoranza. Circa 10 anni fa, rientrando da una lunga esperienza nella serafica ed evoluta Danimarca, avvertivo già un senso di preoccupazione per la strana atmosfera di pessimismo che qui si respirava quotidianamente. Ero passato da un climaeuforico a uno stato di depressione generale. Inetwork non erano così popolari e diffusi, ...