Ligue 1 | Monaco e Lione in Champions League | delusione per il Marsiglia

Probabili Formazioni Troyes-Monaco Ligue 1 - 19 Maggio 2018 : Le Probabili Formazioni di Troyes-Monaco, 38^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 19 Maggio 2018 ore 21:00. Ballottaggio Sylla-Pellegri per Jardim, out Jovetic e Keita Balde. Avrebbe bisogno di una vittoria il Troyes di Garcia per sperare in una salvezza: ci riuscirà? Al momento sembra davvero difficile dirlo, soprattutto dopo che i padroni di casa sono stati pesantemente sconfitti dal Lione, avversari in classifica proprio del Monaco. I ...

Probabili Formazioni Monaco-Saint Etienne Ligue 1 - 12 Maggio 2018 : Le Probabili Formazioni di Monaco-Saint Etienne, 37^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 12 Maggio 2018 ore 21:00. Diakhaby potrebbe tornare titolare in mezzo all’attacco. Pellegri riparte dalla panchina. Dopo il sofferto successo in trasferta di settimana scorsa contro il Caen, il Monaco prosegue la caccia al Lione ed al secondo posto passando per una gara piuttosto ostica: al Louis II arriva infatti il Saint-Etienne, che vede il Rennes a ...

Ligue1 : volata Champions tra Monaco - Lione e Marsiglia : volata Champions tra Monaco, Lione e Marsiglia con una che resta fuori dagli spareggi, anche se la squadra di Garcia ha la chance di vincere l'Europa League nella finale con l'Atletico. E proprio il ...

Probabili Formazioni Caen-Monaco Ligue 1 - 6-5-2018 : Le Probabili Formazioni di Caen-Monaco, 36^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 6 Maggio 2018 ore 17:00. Falcao fa gli straordinari, mentre è ballottaggio N’Doram-Tielemans in mediana. Dopo lo scialbo pareggio a reti inviolate di settimana scorsa, il Monaco è chiamato a ripartire velocemente e per farlo dovrà affrontare il Caen di Garande, che nell’ultimo turno è uscito sconfitto pesantemente dallo scontro salvezza contro ...

Probabili Formazioni Monaco-Amiens Ligue 1 - 28 Aprile 2018 : Le Probabili Formazioni di Monaco-Amiens, 35^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 28 Aprile 2018 ore 20:00. Konaté sfida Falcao nella sfida tra i bomber. Allo Stade Louis II il Monaco di Jardim, dopo due pesantissime sconfitte consecutive, prova a ripartire sfidando l’Amiens tra le mura amiche, in una sfida valida per la 35esima giornata del campionato francese, la Ligue 1. Sulla carta è una sfida in cui i monegaschi risultano essere gli ...

Ligue 1 : tonfo a sorpresa del Monaco che perde 3-1 con il Guingaamp : tonfo a sorpresa del Monaco che perde 3-1 in casa del Guingaamp e ora deve guardarsi dall’assalto della coppia Lione-Marsiglia a solo un punto di distanza. infatti dopo il Lione a Digione nell’anticipo, goleada anche del Marsiglia che batte 5-1 il il Lilla con le doppiette di Thauvin e Mitroglou e gol di Ocampos. Il Psg domenica chiude a Bordeaux, in attesa l’8 maggio di alzare il quarto trofeo, nella finale di Coppa contro ...

Probabili Formazioni Guincamp-Monaco Ligue 1 - 21-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Guincamp-Monaco, 33^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 21 Aprile 2018 ore 21:00. Jardim prepara il riscatto e si affida a Falcao punta centrale. Allo Stade de Roudourou il Guincamp di Koumbaré dopo il pirotecnico pareggio per 2-2 di settimana scorsa ospitano il Monaco di Jardim, che nell’ultimo turno è stato letteralmente travolto dal Paris Saint-Germain, che si è poi laureato campione di Francia. Ci aspettiamo ...

Video/ Psg Monaco (7-1) : highlights e gol della partita (Ligue 1 - 33^ giornata) : Video Psg Monaco (risultato finale 7-1): highlights e gol della partita nella 33^ giornata della Ligue 1. I parigini vincono il loro settimo titolo in anticipo.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:32:00 GMT)

Ligue1 - Psg a valanga sul Monaco : è campione di Francia : ROMA - Una valanga di gol, ben sette, per celebrare il settimo scudetto della storia, il quinto dell'era degli emiri. Il Psg batte il Monaco 7-1 e approfitta del primo match point per riprendersi lo ...

DIRETTA/ Psg Monaco (risultato finale 7-1) streaming video e tv : I parigini conquistano la Ligue 1! : DIRETTA Psg Monaco info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match che potrebbe assegnare la Ligue 1, 33^ giornata (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 22:52:00 GMT)

Ligue1 : festa scudetto per il Psg se batte il Monaco : Il Psg vuole imitare il Bayern, che ha conquistato lo scudetto battendo i rivali di sempre del Dortmund. I parigini infatti ricevono i campioni uscenti del Monaco e, con tre punti, potranno ...

Probabili Formazioni Psg-Monaco Ligue 1 - 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Paris Saint-Germain-Monaco, 33^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 15 Aprile 2018 ore 21:00. Rientrano i titolarissimi di entrambe le squadre. Jovetic gioca in una posizione inusuale? Al Parco dei Principi il Psg di Emery ha voglia di riscatto: dopo il pareggio contro il Saint-Etienne di settimana scorsa, la compagine capolista di Ligue 1 -e destinata ad un altro titolo- sentirà il desiderio di ripartire e dare ...

Probabili Formazioni Monaco-Nantes Ligue 1 - 07-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Monaco-Nantes, 32^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 7 Aprile 2018 ore 17:00. N’Doram al posto di Moutinho infortunato, c’è Ghezzal sulla trequarti. Il Monaco di Jardim deve ripartire dopo la pesante battuta d’arresto contro il Paris Saint-Germain di settimana scorsa: un netto 3-0 subito per mano dei parigini che non ha di fatto lasciato scampo ai monegaschi. In questa 32esima giornata ...

Probabili Formazioni Rennes-Monaco Ligue 1 - 04-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Rennes-Monaco, 31^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 18:45. Gourcouff titolare per i padroni di casa, mentre Jardim pensa a Jovetic punta centrale. Allo Roazhon Park il Rennes di Lamouchi ospiterà il Monaco, reduce dalla sconfitta nella finale di Coupe De La Ligue contro il Paris Saint-Germain. Questa gara sarà valida per la 31esima giornata del campionato francese, ovvero al Ligue 1, e prenderà il via alle 18:45. ...