L' idea di De Laurentiis | Abolirei la Champions League

L’idea di De Laurentiis : “Vorrei Serie A a 16 squadre e campionato europeo per club” : Il presidente del Napoli spinge per la rivoluzione nel calcio italiano ed europeo: Serie A a 16 squadre e campionato europeo con tutte le big L'articolo L’idea di De Laurentiis: “Vorrei Serie A a 16 squadre e campionato europeo per club” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.