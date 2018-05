Lega-M5S | traguardo a un passo Salvini | ' Lunedì nome del premier'

GOVERNO M5S-Lega - SALVINI RISPONDE A BERLUSCONI/ "Lui premier? In democrazia decidono gli italiani" : GOVERNO, Lega e M5s dopo il contratto, toto Premier: spuntano i nomi di Giuseppe Conte e Andrea Roventini, proposti entrambi dallo schieramento dei pentastellati(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:33:00 GMT)

Governo : Lunedì il nome del premier Lega : 'M5S rispetti contratto' : M5S e Lega stringono sul premier, il cui nome - almeno è questo l'obiettivo - potrebbe esserci Lunedì. Ai giornalisti che gli chiedono quando si rivedrà con il leader dei 5Stelle, il segretario del ...

Lorenzo Fontana - il vicesegretario della Lega : 'Il premier? Penso sia un uomo - spostato un po' di più verso il M5s' : Il premier potrebbe anche essere già stato individuato. La prima conferma arriva da Matteo Salvini , che annuncia come il nome verrà detto prima a Sergio Mattarella . 'Né io né Luigi Di Maio . Questo ...

Lega-M5S - incontro decisivo sul premier : Ultime ore per la trattativa sul premier. Matteo Salvini e Luigi Di Maio alla stretta finale delineano l'identikit del candidato il cui nome potrebbero portare lunedì al Colle. Tra i nomi più ...

Tav - comincia il braccio di ferro. M5S : 'Inutile' Lega : 'Si farà' : Il 4 marzo aveva votato, e fatto votare, il Movimento 5 stelle, oggi ricalibra la sua posizione. ' Non esistono governi amici. Nessuno si offenda ' . Lo ha detto Alberto Perino leader storico del ...

M5s-Lega - vox tra i banchetti a Torino : fiducia nel contratto ma diffidenza dei salviniani verso Di Maio e viceversa : Il “contratto per il cambiamento” proposto da Lega e Movimento 5 Stelle fa discutere gli attivisti dei due partiti, che anche in Piemonte sono scesi in piazza con i gazebo. Dieci sono stati quelli allestiti dal Carroccio, per permettere ai sostenitori di votare il contratto, mentre i militanti del Movimento 5 stelle hanno organizzato dei banchetti informativi. Tra gli attivisti si entrambi i partiti prevale una scarsa fiducia nel leader ...

Lega-M5s - nei gazebo a Milano : “L’alleato non è granché - ma insieme 5 anni”. Ed entrambe le parti chiedono il premier : A Milano, come in tutta Italia, Lega e Movimento 5 stelle hanno allestito gazebo e banchetti dopo l’accordo per il nuovo esecutivo. I militanti hanno permesso ai cittadini di esprimere il proprio voto (favorevole o contrario) al contratto di governo, mentre i grillini hanno organizzato punti informativi (dato che gli iscritti hanno votato venerdì 18 maggio). “I 5 stelle? Non mi piacciono granché, ma è meglio di nulla” hanno ...

Contratto Lega-M5S - Anief : “misure urgenti su organici e reclutamento” : Pubblichiamo integralmente un comunicato stampa pubblicato in queste ore dal sindacato di Marcello Pacifico a proposito del Contratto di Governo stilato da Lega e M5S. Anief si dichiara molto scettico nei confronti del documento, per ciò che attiene alle misure per la scuola. Ecco di seguito il contenuto del comunicato stampa: Contratto Governo M5S-Lega, la […] L'articolo Contratto Lega-M5S, Anief: “misure urgenti su organici e ...

Gazebo M5s-Lega - a Napoli contestazione dei centri sociali. Cori e lanci di carta igienica : “Avete dimenticato il Sud” : Proteste a Napoli, dove alcuni attivisti dei centri sociali hanno organizzato una contestazione davanti ai Gazebo informativi del Movimento 5 stelle e a quelli della Lega, allestiti per permettere ai supporter di votare il contratto di governo. “Per una poltrona avete dimenticato la terra dei fuochi”. Insurgencia, il centro sociale che da sempre contesta la Lega e Matteo Salvini questa volta ne ha anche per i grillini. “Onorevole tu la vieni a ...

RIFORMA PENSIONI/ Nel contratto Lega-M5s non c'è la staffetta generazionale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Nel contratto Lega-M5s non c'è la staffetta generazionale. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 maggio(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:59:00 GMT)

Aperti i gazebo della Lega. Salvini 'Il nome entro lunedì - ma M5s stia ai patti' : 'entro domani vedo Di Maio. L'obiettivo è quello di andare lunedì al Quirinale con il nome del premier'. Queste le parole di Matteo Salvini , leader della Lega, mentre metteva la crocetta sul 'sì' in ...

M5s-Lega - Napoli (FI) : “Tav? Sono dilettanti allo sbaraglio. Salvini? Se torna è benvenuto ma con la cenere sul capo” : “Un ritorno di Salvini sui suoi passi? Io Sono credente e peccatore e in politica tutto è possibile. Mai dire mai e mai portare rancore. Chi torna a casa è sempre benvenuto, l’importante è mettere un po’ di cenere sulla testa, avere umiltà e dire eventualmente: ‘Ho sbagliato'”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus) dal deputato di Forza Italia, Osvaldo Napoli, che poi corregge ...

M5s-Lega - Di Maio : “Contratto non è alleanza - continueremo a essere una forza politica alternativa” : Quella tra Movimento 5 stelle e Lega “non è un’alleanza è un contratto di governo su punti specifici”. Così Luigi Di Maio che a Ivrea aggiunge: “Siamo forze politiche alternative che si stanno conoscendo ora, a questo tavolo, ma nel contratto è ben spiegato che continueremo a essere forze alternative sui territori, a correre gli uni contro gli altri alle elezioni amministrative, politiche ed europee” L'articolo ...