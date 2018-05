Le scuole dell' Amiata in visita al Certema

Torna nelle scuole il diario della Polizia : L'importanza del rispetto delle regole, del vivere civile e la sicurezza in rete. Sono i temi della nuova edizione de 'Il mio diario ', l'iniziativa rinnovata anche per l'anno scolastico 2018-2019 ...

ALBA/ Giro d'Italia : il tracciato della Carovana - chiuderanno strade e alcune scuole : Il Comune di ALBA , Cuneo, comunica che " giovedì 24 maggio , per il passaggio in città della diciottesima tappa del Giro d'Italia Abbiate Grasso - Prato Nevoso" saranno attuate le seguenti modifiche ...

Il Supplente slitta al 13 giugno : Rai 2 lo sposta alla chiusura delle scuole : UPDATE 17 maggio: Il debutto era previsto per mercoledì 16 maggio, ma nel prime time di Rai 2 è arrivato Scanzonissima, con Gigi e Ross. Si era quindi parlato di giovedì 17, stasera quindi, ma nel palinsesto della seconda rete Rai è comparso il season finale di Hawaii Five-0. Un tweet del produttore Carlo degli Esposti, invece, svela che la prima puntata del programma andrà in onda solo da mercoledì 13 giugno , quindi al termine del ...

Solo il 34% delle scuole del primo ciclo è accessibile ai disabili : Solo il 34% delle scuole del primo ciclo è accessibile ai disabili Lo rivela l’Istat nel Rapporto annuale 2018, dal quale emerge che al Sud le scuole attrezzate sono Solo il 26%. Secondo l’indagine gli alunni con disabili tà nell'anno scolastico 2016-2017 sono stati quasi 160mila, un numero in costante aumento negli ultimi 15 ...

Settimana nazionale della celiachia : nelle scuole il menù è senza glutine ma con gusto : Milano Ristorazione rinnova anche quest’anno l’attenzione verso tutti coloro che hanno la necessità di seguire un regime alimentare particolare e propone oggi a circa 74.000 bambini il “ menù senza glutine ”. Un’occasione importante per rafforzare il valore simbolico che il pranzo rappresenta: un momento di convivialità e di inclusione. In Italia la celiachia interessa 600mila persone, sebbene il numero appaia sottostimato, di cui tuttavia ...

L’Italia delle scuole che crollano. Serve l’anagrafe degli edifici pubblici malati : La denuncia: «Almeno 30 casi da settembre» l’anagrafe degli edifici è ancora incompletaAl Sud 3.397 euro all’anno per gli interventi

Milano. Aperte le iscrizioni per il mese di luglio in nidi e scuole dell’infanzia : Saranno Aperte dal 15 al 25 maggio le iscrizioni per le sezioni estive di nidi, Sezioni Primavera e scuole dell’infanzia