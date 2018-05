huffingtonpost

: Le principesse Beatrice ed Eugenia puntano sulla sobrietà, dopo le critiche alle nozze di Kate e William - HuffPostItalia : Le principesse Beatrice ed Eugenia puntano sulla sobrietà, dopo le critiche alle nozze di Kate e William - fraversion : la capacità delle principesse Beatrice e Eugenie di York di sbagliare sempre e comunque look. Ma a corte non c’è un… - CreepyFea : Sappiate che io oggi mi alzo solo per vedere che cappellini meravigliosi avranno in testa le principesse di York Eu… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Leed, figlie del principe Andrea e Sarah Ferguson, hanno scelto per il matrimonio reale due abiti molto semplici, in grigio-azzurro e verde-azzurro con cappellini molto sempliciessere state criticate per i copricapi stravaganti indossati al matrimonio di Kate e William.lereali del 2011, sui social erano comparse foto che paragonavano le cuginesorellastre di Cenrentola. Pare infatti che tra Kate,ednon scorra buon sangue, da qui il riferimento alla favola Disney. Il secondo tentativo sembra esser stato più fortunato: questa volta le figlie figlie del principe Andrea e Sarah Ferguson non hanno attirato l'attenzione per la loro scelta stilistica, riuscendo a passare inosservate tra i numerosi ospiti presenti per celebrare Harry e Meghan.