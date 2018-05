Le opportunità della Bioeconomia : Bologna, 19 mag. - (AdnKronos) - Un settore in forte crescita, che vale oggi in Europa 2.200 miliardi annui e dà lavoro a oltre 18 milioni di persone. E' la Bioeconomia, al centro del convegno promosso da Prioritalia e Manageritalia che si è svolto questa mattina a Bologna negli spazi di Fico - Eata

Il Piano della Commissione UE per finanziare la crescita sostenibile : un'opportunità le imprese : Presentato a marzo dalla Commissione Europea, l'"Action plan on financing sustainable growth" offre un quadro completo dell'indirizzo che l'Unione Europea vuole imprimere ad istituzioni finanziarie ed ...

Venezia : Musolino - un Fondaco 4.0 per cogliere opportunità nuova ‘Via della Seta’ : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – Un ‘Fondaco 4.0″ a Venezia e Porto Marghera per cogliere le opportunità offerte dalla strategia cinese della nuova Via della Seta e garantire uno sviluppo porto-centrico dello scalo Veneziano. è quanto ha annunciato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, partecipando all’evento ‘A Natural Connection for China in ...

Venezia : Musolino - un Fondaco 4.0 per cogliere opportunità nuova ‘Via della Seta’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Da qui l’idea di replicare il modello vincente che fece di Venezia la Regina dei Mari. La zona di Rialto infatti era il cuore pulsante del commercio e fu lo sviluppo del commercio a espandere le rotte marittime da un lato e la realizzazione dei ‘Fondaci” ‘ veri e propri centri riservati ai principali partner commerciali della Serenissima ‘ nell’area realtina. Da qui ...

Confcommercio Cuneo punta sugli Emirati Arabi Uniti per creare nuove opportunità per le imprese della Granda : 'Emirati Arabi Uniti: quali opportunità per le imprese del Cuneese?'. È di questo che si discuterà mercoledì 11 aprile a partire dalle 15, nella sede di Confcommercio, in via Avogadro a Cuneo. Durante ...

Huang Yongyue : "Cina contro il protezionismo - nuova Via della Seta porterà maggiori opportunità all'Italia" : ... specificando che dopo la prima sessione della XIII Assemblea Popolare Nazionale e della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, le cosiddette "due sessioni", Cina e Italia avranno ancora ...

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - Lunedì 19 marzo alle 15 nella sala degli Arazzi della residenza municipale : Illustrazione dei progetti 'll profilo di salute di bambini/e, ragazzi/e di Ferrara' e 'Nuova carta dei diritti della bambina' 16-03-2018 / Giorno per giorno La COMMISSIONE PARI Opportunità - ...