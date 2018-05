Le incertezze dell' Iran nello specchio del suo cinema

BRL in caduta libera per effetto delle incertezze politiche : Alla luce dell'incertezza generata dalla situazione politica, molto probabilmente gli investitori si terranno alla larga dagli asset brasiliani. Anche il differenziale fra i tassi d'interesse è ...

Ultimo a Quelli che il calcio con Il ballo delle incertezze prima del tour per l’album Peter Pan : Ultimo a Quelli che il calcio presenta Il ballo delle incertezze, il brano vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria delle Nuove Proposte. Da grande tifoso della Roma, Ultimo risponde alle domande di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu a proposito delle partire che non potrà seguire in TV quando sarà in tournée. Le seguirà in streaming oppure si farà dire i risultati dagli amici. Al termine dell'esibizione, Ultimo a Quelli che il ...